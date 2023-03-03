Многодетная мать убита на окраине Екатеринбурга

Дети, рассказали знакомые погибшей, часто ночевали у соседей, а теперь их и вовсе некому забрать. Близкие убитой отказались от опеки в силу отсутствия денег: им недостает финансовых средств даже на похороны. Со слов подруги погибшей, сейчас ведутся розыски бывшего мужа Марины — ему планируют отдать детей, но не могут найти. Она же добавила, что подозревает в убийстве сожителя Дмитрия, который до этого случая периодически бил свердловчанку. В побоях Протасова призналась соседке.