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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Многодетная мать убита на окраине Екатеринбурга

3 марта 2023, 12:29
39-летняя Марина Протасова — многодетная мать, у нее было четверо детей. Она связалась с мужчиной Дмитрием, который начал ее спаивать, а затем, предполагают знакомые, убил. Инцидент случился 25 февраля в поселке Исток на окраине Екатеринбурга.

Младшему сыну женщины 4 года, дочери — 7 лет, а два других ребенка уже взрослые. По версии соседа убитой, которую он рассказал изданию Е1, ее лишил жизни сожитель Дмитрий, с которым свердловчанка познакомилась и стала употреблять алкогольные напитки.

Дети, рассказали знакомые погибшей, часто ночевали у соседей, а теперь их и вовсе некому забрать. Близкие убитой отказались от опеки в силу отсутствия денег: им недостает финансовых средств даже на похороны. Со слов подруги погибшей, сейчас ведутся розыски бывшего мужа Марины — ему планируют отдать детей, но не могут найти. Она же добавила, что подозревает в убийстве сожителя Дмитрия, который до этого случая периодически бил свердловчанку. В побоях Протасова призналась соседке.

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Местная жительница поселка Исток на окраине Екатеринбурга сообщила, что узнала о смерти Марины в 4 утра. Сразу же побежала на место случившегося и увидела женщину мертвой. После ее увезли в полицию вместе с детьми, а позже ребят забрали сотрудники ПДН.

Со слов все той же соседки Елены, следователи сообщили ей, что у Протасовой были сломаны все ребра, а в голове образовались две пробоины. С бывшим супругом свердловчанка развелась по той же причине — из-за побоев.

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