Многодетная мать убита на окраине Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Младшему сыну женщины 4 года, дочери — 7 лет, а два других ребенка уже взрослые. По версии соседа убитой, которую он рассказал изданию Е1, ее лишил жизни сожитель Дмитрий, с которым свердловчанка познакомилась и стала употреблять алкогольные напитки.
Дети, рассказали знакомые погибшей, часто ночевали у соседей, а теперь их и вовсе некому забрать. Близкие убитой отказались от опеки в силу отсутствия денег: им недостает финансовых средств даже на похороны. Со слов подруги погибшей, сейчас ведутся розыски бывшего мужа Марины — ему планируют отдать детей, но не могут найти. Она же добавила, что подозревает в убийстве сожителя Дмитрия, который до этого случая периодически бил свердловчанку. В побоях Протасова призналась соседке.
Местная жительница поселка Исток на окраине Екатеринбурга сообщила, что узнала о смерти Марины в 4 утра. Сразу же побежала на место случившегося и увидела женщину мертвой. После ее увезли в полицию вместе с детьми, а позже ребят забрали сотрудники ПДН.
Со слов все той же соседки Елены, следователи сообщили ей, что у Протасовой были сломаны все ребра, а в голове образовались две пробоины. С бывшим супругом свердловчанка развелась по той же причине — из-за побоев.