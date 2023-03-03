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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Мокрый снег и до -16 градусов прогнозируются в Нижнем Тагиле на выходных

3 марта 2023, 09:24
Фото: 1MI
На выходных в Нижнем Тагиле ожидается до -16 градусов и мокрый снег.

В субботу, 4 марта, ранним утром синоптики прогнозируют -16 градусов, а чуть позже потеплеет до -12 градусов. Днем ожидается -1 градус, а ближе к вечеру -3 градуса. Об этом сообщается на сайте Гисметео.

 

В воскресенье, 5 марта, утром будет -7 градусов, а далее потеплеет до -1. При этом во второй половине дня ожидается мокрый снег. Скорость ветра в оба выходных не превысит 9 метров в секунду. Геомагнитной активности синоптиками не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут морозы, которые могут достигнуть -30 градусов. Самые сильные морозы в регионе ждут в субботу, 4 марта.

На ночь придутся пиковые значения холодов. В ближайшие 3 дня в северной части региона за окном будет стоять до -20 градусов ночью и до -4 градусов — днем. 

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Снег#Дождь#Ветер#Природа#Прогноз#Прогноз погоды#Эксклюзив
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