В воскресенье, 5 марта, утром будет -7 градусов, а далее потеплеет до -1. При этом во второй половине дня ожидается мокрый снег. Скорость ветра в оба выходных не превысит 9 метров в секунду. Геомагнитной активности синоптиками не прогнозируется.