Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В субботу, 4 марта, ранним утром синоптики прогнозируют -16 градусов, а чуть позже потеплеет до -12 градусов. Днем ожидается -1 градус, а ближе к вечеру -3 градуса. Об этом сообщается на сайте Гисметео.
В воскресенье, 5 марта, утром будет -7 градусов, а далее потеплеет до -1. При этом во второй половине дня ожидается мокрый снег. Скорость ветра в оба выходных не превысит 9 метров в секунду. Геомагнитной активности синоптиками не прогнозируется.
Ранее сообщалось, что в Свердловскую область придут морозы, которые могут достигнуть -30 градусов. Самые сильные морозы в регионе ждут в субботу, 4 марта.
На ночь придутся пиковые значения холодов. В ближайшие 3 дня в северной части региона за окном будет стоять до -20 градусов ночью и до -4 градусов — днем.