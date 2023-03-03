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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

На 15,5 тонны больше краски для разметки получат дорожники Нижнего Тагила

3 марта 2023, 13:38
Фото: 1MI
Контракт на поставку краски для дорожной разметки в Нижнем Тагиле заключен с фирмой из Старого Оскола. Однако на 4,3 миллиона рублей будет поставлено не 33,1 тонны товара, а 48,6 тонны.

Всего на тендер с начальной ценой контракта в 4,3 миллиона рублей заявились пять различных организаций. Наименьшую сумму в 2,9 миллиона за поставку товара предложило ООО «Торгово-производственное объединение лакокрасочных материалы» из Старого Оскола Белгородской области.

Изначально планировалось закупить 33,1 тонны белой и желтой краски. Однако по законодательству количество поставляемого товара может быть увеличено на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной ценой контракта. Таким образом, МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил» получит краски белого цвета на 15,5 тонны больше.

ООО «ТПО ЛМК» зарегистрировано в июле 2017 года, директором организации является Сергей Фомин. Фирма занимается производством красок, лаков и мастик. За время работы ООО было поставщиком в 308 госконтрактах, заключенных на сумму 444,5 миллиона рублей. Товар компания поставляла АО «Башкиравтодор», МБУ «Транссигнал», ГБУ СК «Стававтодор» и другим заказчикам.

33,1 тонны краски для разметки закупают дорожники Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорожная разметка#Краска#Закупка#Поставщик#Транспорт#Эксклюзив
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