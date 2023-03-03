На 15,5 тонны больше краски для разметки получат дорожники Нижнего Тагила

Изначально планировалось закупить 33,1 тонны белой и желтой краски. Однако по законодательству количество поставляемого товара может быть увеличено на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной ценой контракта. Таким образом, МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил» получит краски белого цвета на 15,5 тонны больше.