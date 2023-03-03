На 15,5 тонны больше краски для разметки получат дорожники Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Всего на тендер с начальной ценой контракта в 4,3 миллиона рублей заявились пять различных организаций. Наименьшую сумму в 2,9 миллиона за поставку товара предложило ООО «Торгово-производственное объединение лакокрасочных материалы» из Старого Оскола Белгородской области.
Изначально планировалось закупить 33,1 тонны белой и желтой краски. Однако по законодательству количество поставляемого товара может быть увеличено на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной ценой контракта. Таким образом, МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил» получит краски белого цвета на 15,5 тонны больше.
ООО «ТПО ЛМК» зарегистрировано в июле 2017 года, директором организации является Сергей Фомин. Фирма занимается производством красок, лаков и мастик. За время работы ООО было поставщиком в 308 госконтрактах, заключенных на сумму 444,5 миллиона рублей. Товар компания поставляла АО «Башкиравтодор», МБУ «Транссигнал», ГБУ СК «Стававтодор» и другим заказчикам.