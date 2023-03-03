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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

На СВО погиб житель Артемовского городского округа

3 марта 2023, 10:06
Фото: 1MI
Житель Артемовского городского округа погиб в ходе проведения спецоперации на Украине.

Мужчину звали Константин Седых. Прощание с ним состоится в субботу, 4 марта в ДК «Энергетик» в городе Артемовский с 12.00 до 13.00. Об этом сообщает местная администрация.

В мэрии выразили свои искренние соболезнования родным и близким, а также сказали, что скорбят вместе с родственниками Константина.

Ранее сообщалось о гибели военного из Верхнего Тагила. Александру Вагину было 23 года. О его смерти на спецоперации было сообщено 28 февраля.

Военный из Верхнего Тагила героически погиб на территории СВО
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