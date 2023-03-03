На СВО погиб житель Артемовского городского округа

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Мужчину звали Константин Седых. Прощание с ним состоится в субботу, 4 марта в ДК «Энергетик» в городе Артемовский с 12.00 до 13.00. Об этом сообщает местная администрация.
В мэрии выразили свои искренние соболезнования родным и близким, а также сказали, что скорбят вместе с родственниками Константина.
Ранее сообщалось о гибели военного из Верхнего Тагила. Александру Вагину было 23 года. О его смерти на спецоперации было сообщено 28 февраля.