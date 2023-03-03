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«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине

3 марта 2023, 15:13
Фото: 1MI
Военнослужащий Андрей Усольцев из Нижнего Тагила, который пять месяцев находился в плену на Украине, рассказал о том, что происходило с ним в это время и как он был освобожден.

19-летний рядовой из Нижнего Тагила Андрей Усольцев после прохождения срочной службы в августе 2022 года решил остаться служить по контракту и защищать Родину. На фронт он был отправлен в конце лета и взят в плен 13 сентября. Тагильчанину удалось избежать ранений.

Наши войска попали в окружение ВСУ на железнодорожном мосту. Условия с плену были не сказать, что «сахарные» — плен и есть плен. Содержали меня в трех местах: сначала в Харьковском СИЗО, потом в Киевском, а затем повезли в лагерь для военнопленных во Львов. Там было достаточно много людей, я застал как минимум 240 человек, — рассказал Андрей Усольцев журналисту редакции TagilCity.ru.

Также он пояснил, как происходил обмен для возврата в Россию. Во Львове их переодели в военную форму, погрузили в автозак, потом посадили на поезд и повезли в Сумскую область. Затем россиян отправили в СИЗО, где они провели ночь.

Утром нас посадили в автобус и сказали надеть мешки на голову. Их запретили снимать до особого распоряжения. Мы доехали до границы, там и произошел обмен, — пояснил военнослужащий.

Тагильчанин пояснил, что сейчас он находится в госпитале в Москве. С освобожденными пленными там постоянно работают психологи. Они дали номер телефона доверия, если вдруг понадобится экстренная помощь. Также проводится и необходимое медицинское лечение для тех, кто получил увечья и ранения.

Фото: Андрей Усольцев ВКонтакте
В военной прокуратуре сказали, что теперь мне положен реабилитационный отпуск в 21 день. Конечно, собираюсь приехать в Нижний Тагил, чтобы встретиться с родными и близкими. Чтобы они увидели, что я живой и целый, все конечности на месте. Контракт у меня заканчивается в августе, скорее всего продлевать его не буду. Пойду в тыл, чтобы помогать вооруженным силам Российской Федерации, — отметил тагильчанин.
19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
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