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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня

3 марта 2023, 06:53
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 1 июня после капремонта будет открыт ГДДЮТ

Городской дворец детского и юношеского творчества планируется сдать после проведения капитального ремонта 1 июня 2023 года.
Дворец готовим к сдаче ко Дню защиты детей — 1 июня, — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Такая задача поставлена перед подрядной организацией МУП «Тагилдорстрой», чтобы летом во дворце можно было проводить оздоровительную кампанию для детей. Сейчас в здании проводятся работы по установке пожарной сигнализации. Оборудование по дымоудалению придет в апреле.

Недавно мы смонтировали архитектурную подсветку дворца и протестировали ее. В некоторых кабинетах ремонт уже закончен: покрашены стены, постелен линолеум, сделаны потолки и освещение. Где-то даже уже жалюзи на окна вешают. Перед нами поставлена задача — сдать ГДДЮТ к 1 июня, на нее мы и работаем, — рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

По словам директора ГДДЮТ Оксаны Михневич, весь коллектив с нетерпением ждет, когда все смогут вернуться в родные стены.

Скоро начнем готовиться к открытию, планируем провести большой праздник. Надеюсь, что не будет обстоятельств, которые смогут этому помешать. К 1 июня мы хотим завезти всю мебель и аппаратуру, повесить везде шторы, — рассказала TagilCity.ru Оксана Михневич.

 

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#Евгения Сафина#ГДДЮТ#Капремонт#Открытие#Дворец#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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