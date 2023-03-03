«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Дворец готовим к сдаче ко Дню защиты детей — 1 июня, — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Такая задача поставлена перед подрядной организацией МУП «Тагилдорстрой», чтобы летом во дворце можно было проводить оздоровительную кампанию для детей. Сейчас в здании проводятся работы по установке пожарной сигнализации. Оборудование по дымоудалению придет в апреле.
Недавно мы смонтировали архитектурную подсветку дворца и протестировали ее. В некоторых кабинетах ремонт уже закончен: покрашены стены, постелен линолеум, сделаны потолки и освещение. Где-то даже уже жалюзи на окна вешают. Перед нами поставлена задача — сдать ГДДЮТ к 1 июня, на нее мы и работаем, — рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
По словам директора ГДДЮТ Оксаны Михневич, весь коллектив с нетерпением ждет, когда все смогут вернуться в родные стены.
Скоро начнем готовиться к открытию, планируем провести большой праздник. Надеюсь, что не будет обстоятельств, которые смогут этому помешать. К 1 июня мы хотим завезти всю мебель и аппаратуру, повесить везде шторы, — рассказала TagilCity.ru Оксана Михневич.