«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня

Такая задача поставлена перед подрядной организацией МУП «Тагилдорстрой», чтобы летом во дворце можно было проводить оздоровительную кампанию для детей. Сейчас в здании проводятся работы по установке пожарной сигнализации. Оборудование по дымоудалению придет в апреле.