Почти 100 килограмм поддельного масла найдены в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На нее неправильно была оформлена документация. Уполномоченным лицом с помощью инвентаризации объем масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% был увеличен с 40 килограмм до 134,4. Это привело к тому, что в реализацию поступили 95 килограмм продукта без подтверждения об его происхождении.
В региональном Россельхознадзоре отметили, что из-за ошибок в документах установить, откуда взялась продукция, невозможно. Поэтому считается, что масло имеет признаки фальсификации.
В результате на 10 дней торговой компании приостановили регистрацию в ФГИС «ВетИС». Также компания получила предостережение о недопущении нарушения требований. Всем получателям данной молочной продукции направлены информационные письма, чтобы были приняты меры.