Почти 100 килограмм поддельного масла найдены в Свердловской области

На нее неправильно была оформлена документация. Уполномоченным лицом с помощью инвентаризации объем масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% был увеличен с 40 килограмм до 134,4. Это привело к тому, что в реализацию поступили 95 килограмм продукта без подтверждения об его происхождении.