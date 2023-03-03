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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Почти 100 килограмм поддельного масла найдены в Свердловской области

3 марта 2023, 10:33
Фото: 1MI
Сотрудниками Россельхознадзора в конце февраля обнаружено 95 килограмм сливочного масла неустановленного происхождения. Известно, что торговая компания «Урал» в Екатеринбурге поставляла продукцию в соцучреждения и магазины Свердловской области.

На нее неправильно была оформлена документация. Уполномоченным лицом с помощью инвентаризации объем масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% был увеличен с 40 килограмм до 134,4. Это привело к тому, что в реализацию поступили 95 килограмм продукта без подтверждения об его происхождении.

В региональном Россельхознадзоре отметили, что из-за ошибок в документах установить, откуда взялась продукция, невозможно. Поэтому считается, что масло имеет признаки фальсификации.

В результате на 10 дней торговой компании приостановили регистрацию в ФГИС «ВетИС». Также компания получила предостережение о недопущении нарушения требований. Всем получателям данной молочной продукции направлены информационные письма, чтобы были приняты меры.

В Свердловской области более половины молока оказалось фальсифицированным
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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Масло#Фальсификат#Россельхознадзор#Здоровье#Новости УрФО
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