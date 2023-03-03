Полиция Нижнего Тагила разыскивает похитителя духов

Со слов правоохранителей, мужчина заранее приготовился к совершению преступления, потому что закрыл лицо шарфом еще до посещения магазина. Тагильчанин бродил между витрин, с кем-то общаясь по телефону, а после подошел с 4 флаконами духов к кассе. Он поговорил с продавцом, а после вернулся к телефонному разговору и выбежал из магазина. Сумма похищенных товаров превысила 10 тысяч рублей.