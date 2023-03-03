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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Полиция Нижнего Тагила разыскивает похитителя духов

3 марта 2023, 05:35
Фото: 1MI
Мужчина украл косметику из специализированного магазина на Красном Камне в Нижнем Тагиле и попал во внимание полицейских. Теперь его разыскивают. Инцидент случился 25 февраля по улице Победы, 30.

Известно, что подозреваемый набрал товаров, но не оплатил их и покинул торговую точку. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, по записям с которых ОП-18 в Нижнем Тагиле устанавливает личность грабителя.

Мужчина, которого разыскивают полицейские
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Со слов правоохранителей, мужчина заранее приготовился к совершению преступления, потому что закрыл лицо шарфом еще до посещения магазина. Тагильчанин бродил между витрин, с кем-то общаясь по телефону, а после подошел с 4 флаконами духов к кассе. Он поговорил с продавцом, а после вернулся к телефонному разговору и выбежал из магазина. Сумма похищенных товаров превысила 10 тысяч рублей.

МУ МВД «Нижнетагильское» просит всех, кому что-либо известно о похитителе, связаться с сотрудниками ОП-18 по номеру (3435) 47-70-02. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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#Нижний Тагил#Криминал#Розыск#Полиция#Воровство#Косметика#Магазин#Анна Варнакина
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