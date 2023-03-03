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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Родителей Нижнего Тагила просят обратить внимание на вовлечение детей в ЧВК «Редан»

3 марта 2023, 13:17
Фото: 1MI

Сообщения об опасной группе ЧВК «Редан» рассылают тагильчанам в школьных чатах

Родителям в школьных чатах начали приходить сообщения о том, что в Нижнем Тагиле активизировались сообщества, связанные с вовлечением подростков в противоправную деятельность — ЧВК «Редан». В связи с этим взрослым необходимо внимательнее относиться к своим детям.

Мама ученика одной из городских школ рассказала, что от классного руководителя в родительский чат пришло сообщение с просьбой контролировать то, с кем общается ребенок в соцсетях и мессенджерах, а также в каких группах состоит в интернете.

Нас попросили обратить внимание на изменение во внешности ребенка и стиле одежды. Внимание надо уделить преобладающему черному цвету и атрибутике в виде паука с цифрой «4», — рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.

Она пояснила, что педагог просила при выявлении изменений у школьника провести с ним доверительную беседу и объяснить, что участники таких групп совершают противоправные действия. В связи с этим могут быть последствия.

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