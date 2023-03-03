Родителей Нижнего Тагила просят обратить внимание на вовлечение детей в ЧВК «Редан»

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Мама ученика одной из городских школ рассказала, что от классного руководителя в родительский чат пришло сообщение с просьбой контролировать то, с кем общается ребенок в соцсетях и мессенджерах, а также в каких группах состоит в интернете.
Нас попросили обратить внимание на изменение во внешности ребенка и стиле одежды. Внимание надо уделить преобладающему черному цвету и атрибутике в виде паука с цифрой «4», — рассказала тагильчанка редакции TagilCity.ru.
Она пояснила, что педагог просила при выявлении изменений у школьника провести с ним доверительную беседу и объяснить, что участники таких групп совершают противоправные действия. В связи с этим могут быть последствия.