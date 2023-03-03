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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Рыжехвостый Игорь приходит к дому комика из «Уральских пельменей» за мясом

3 марта 2023, 06:57
Фото: скриншот видеозаписи Андрея Рожкова "ВКонтакте"

Лиса приходит домой к комику «Уральских пельменей»

Лиса Игорь (такое имя выбрали подписчики комика «Уральских пельменей» Андрея Рожкова) приходит к человеку домой, ест из его рук косточки с мясом и вовсе не проявляет признаков агрессии.

Черноухая обитательница лесов приходит на придомовой участок актера, сценариста и телеведущего в темное время суток. Рожков кормит ее косточками. Придумать имя «животинушке» участник «Уральских пельменей» предложил своим подписчикам.

Люди предлагали разные варианты и остановились на имени «Игорь». При этом они не определились, лис перед ними или лиса.

Игорь, Игорь, иди! Ну вот, молодец. Приятного аппетита, — зовет лису на очередную кормежку Андрей Рожков в одном из видео, опубликованных на его личной странице «ВКонтакте».
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