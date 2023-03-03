Рыжехвостый Игорь приходит к дому комика из «Уральских пельменей» за мясом

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Черноухая обитательница лесов приходит на придомовой участок актера, сценариста и телеведущего в темное время суток. Рожков кормит ее косточками. Придумать имя «животинушке» участник «Уральских пельменей» предложил своим подписчикам.
Люди предлагали разные варианты и остановились на имени «Игорь». При этом они не определились, лис перед ними или лиса.
Игорь, Игорь, иди! Ну вот, молодец. Приятного аппетита, — зовет лису на очередную кормежку Андрей Рожков в одном из видео, опубликованных на его личной странице «ВКонтакте».