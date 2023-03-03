Семеро пропавших на СВО военных из Свердловской области находятся в плену

Ранее он сообщал о списке пропавших без вести участников спецоперации из нескольких регионов Урала, чьи члены семьи обращались к парламентарию за помощью – просили найти их.



О том, что мужчины найдены, Максим Иванов уже сообщил их родственникам. Подробности и фамилии военных он пока планирует не раскрывать. Рассказать детали он обещал после того, как они вернутся в домой.