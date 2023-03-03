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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Семеро пропавших на СВО военных из Свердловской области находятся в плену

3 марта 2023, 09:04
Фото: 1MI
Семеро военных из Свердловской области, о которых ранее не было никакой информации – живы они или нет – были найдены в плену в Украине.

Всех семерых мужчин уже внесли в списки на обмен военнопленными. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Ранее он сообщал о списке пропавших без вести участников спецоперации из нескольких регионов Урала, чьи члены семьи обращались к парламентарию за помощью – просили найти их.

О том, что мужчины найдены, Максим Иванов уже сообщил их родственникам. Подробности и фамилии военных он пока планирует не раскрывать. Рассказать детали он обещал после того, как они вернутся в домой.

По остальным ребятам продолжаем работать. Верю, найдем всех, - добавил депутат.
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