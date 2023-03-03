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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Школьникам под Нижним Тагилом сократили весенние каникулы до трёх дней

3 марта 2023, 14:26
Фото: 1MI
Ученики школы посёлка Новоасбест в пригороде Нижнего Тагила отдохнут три дня без учета традиционных выходных. Их каникулы продлятся с 22 по 26 марта.

Сообщение о коротких каникулах родители получили в чатах в мессенджерах. Их разослала классная руководительница, пишет vtagile.ru.

По словам родителей, они уточнили у учительницы, почему каникулы такие короткие, на что она ответила, что из-за того, что в декабре пошли на каникулы раньше из-за роста заболевания среди детей.

В региональном Минобразовании сказали, что указаний о сокращении весенних каникул они не давали. Но отдых школьников могут устанавливать учреждения образования самостоятельно. Также они подтвердили, что в школе из сократили из-за того, что ранее состоялись досрочные каникулы.

В Нижнем Тагиле на отдых детей в каникулы будет направлено 220,9 миллиона
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#Елена Озерова#Дети#Школа#Каникулы#Новоасбест#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил
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