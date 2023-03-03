Школьникам под Нижним Тагилом сократили весенние каникулы до трёх дней

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Сообщение о коротких каникулах родители получили в чатах в мессенджерах. Их разослала классная руководительница, пишет vtagile.ru.
По словам родителей, они уточнили у учительницы, почему каникулы такие короткие, на что она ответила, что из-за того, что в декабре пошли на каникулы раньше из-за роста заболевания среди детей.
В региональном Минобразовании сказали, что указаний о сокращении весенних каникул они не давали. Но отдых школьников могут устанавливать учреждения образования самостоятельно. Также они подтвердили, что в школе из сократили из-за того, что ранее состоялись досрочные каникулы.