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Солдат из Тагила вернулся из плена, а учеников предупреждают об опасности ЧВК «Редан»

3 марта 2023, 15:47
Фото: 1MI
Солдат из Нижнего Тагила вернулся из плена, а учеников школ предупреждают об опасности ЧВК «Редан». Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 3 марта.

По результатам прошлого года TagilCity.ru занял 4 место в рейтинге по всей Свердловской области. По сравнению с предыдущими показателями рейтинга «Медиалогии» тагильское издание прибавило две позиции.

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Семеро свердловских военных, о которых ранее не было никакой информации, были найдены в плену в Украине. Всех семерых мужчин уже внесли в списки на обмен. Ранее родные не знали, живы они или нет.

Семеро пропавших на СВО военных из Свердловской области находятся в плену
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Родителям школьников стали рассказывать о деятельности сообществ, которые связаны с вовлечением подростков в противоправную деятельность — ЧВК «Редан».

Родителей Нижнего Тагила просят обратить внимание на вовлечение детей в ЧВК «Редан»
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Городской дворец детского и юношеского творчества планируют сдать после проведения капремонта 1 июня 2023 года. Такая задача поставлена перед подрядной организацией МУП «Тагилдорстрой».

«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
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19-летний военный Андрей Усольцев из Нижнего Тагила, который пять месяцев находился в плену на Украине, рассказал, что с ним там происходило и как его освободили. На СВО юноша отправился после срочной службы в августе 2022 года.

«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
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«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
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