Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
По результатам прошлого года TagilCity.ru занял 4 место в рейтинге по всей Свердловской области. По сравнению с предыдущими показателями рейтинга «Медиалогии» тагильское издание прибавило две позиции.
Семеро свердловских военных, о которых ранее не было никакой информации, были найдены в плену в Украине. Всех семерых мужчин уже внесли в списки на обмен. Ранее родные не знали, живы они или нет.
Родителям школьников стали рассказывать о деятельности сообществ, которые связаны с вовлечением подростков в противоправную деятельность — ЧВК «Редан».
Городской дворец детского и юношеского творчества планируют сдать после проведения капремонта 1 июня 2023 года. Такая задача поставлена перед подрядной организацией МУП «Тагилдорстрой».
19-летний военный Андрей Усольцев из Нижнего Тагила, который пять месяцев находился в плену на Украине, рассказал, что с ним там происходило и как его освободили. На СВО юноша отправился после срочной службы в августе 2022 года.