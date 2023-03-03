Сотрудник ЧОПа в Нижнем Тагиле избил задержанного из-за шоколадок

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Следствие считает, что обвиняемый охранял один из магазинов в Тагилстроевском районе. За воровство он задержал 35-летнего тагильчанина, который пытался тайно вынести из магазина несколько шоколадок. Сотрудник ЧОПа завел мужчину в подсобку и вызвал правоохранителей.
Пока люди ожидали прибытия полицейских, вор сидел на корточках на полу и не сопротивлялся задержанию. Охранник ударил его в живот ногой, из-за чего случились механические травмы, разрыв селезенки и боль. Правоохранители отвезли задержанного в медучреждение в Нижнем Тагиле. Врачи диагностировали опасное состояние здоровья и удалили внутренний орган.
Теперь охранник из Нижнего Тагила пойдет под суд Тагилстроевского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого потерпевший потерял орган, и за превышение должностных полномочий. Наказание по первому делу предусматривает до 8 лет лишения свободы, по второму — до 7 лет, сообщает прокуратура Свердловской области. Подсудимый вину не признал.