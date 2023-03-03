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Сотрудник ЧОПа в Нижнем Тагиле избил задержанного из-за шоколадок

3 марта 2023, 07:27
Фото: 1MI
Сотрудник частной охранной организации превысил должностные полномочия, когда задержал похитителя нескольких шоколадок. Мужчина нанес удар ногой, вследствие чего у пострадавшего порвалась селезенка. Инцидент случился в конце октября 2022 года в Нижнем Тагиле.

Следствие считает, что обвиняемый охранял один из магазинов в Тагилстроевском районе. За воровство он задержал 35-летнего тагильчанина, который пытался тайно вынести из магазина несколько шоколадок. Сотрудник ЧОПа завел мужчину в подсобку и вызвал правоохранителей.

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Пока люди ожидали прибытия полицейских, вор сидел на корточках на полу и не сопротивлялся задержанию. Охранник ударил его в живот ногой, из-за чего случились механические травмы, разрыв селезенки и боль. Правоохранители отвезли задержанного в медучреждение в Нижнем Тагиле. Врачи диагностировали опасное состояние здоровья и удалили внутренний орган.

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Теперь охранник из Нижнего Тагила пойдет под суд Тагилстроевского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого потерпевший потерял орган, и за превышение должностных полномочий. Наказание по первому делу предусматривает до 8 лет лишения свободы, по второму — до 7 лет, сообщает прокуратура Свердловской области. Подсудимый вину не признал.

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