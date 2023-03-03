Сотрудник ЧОПа в Нижнем Тагиле избил задержанного из-за шоколадок

Теперь охранник из Нижнего Тагила пойдет под суд Тагилстроевского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в результате которого потерпевший потерял орган, и за превышение должностных полномочий. Наказание по первому делу предусматривает до 8 лет лишения свободы, по второму — до 7 лет, сообщает прокуратура Свердловской области. Подсудимый вину не признал.