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Updated Сегодня, 05:14

Сотрудник «Уралэлектромеди» завоевал 3 медали на соревнованиях по фридайвингу

3 марта 2023, 05:13
Фото: ОАО «УГМК»
Начальник газоспасательной службы АО «Уралэлектромедь» (входит в группу предприятий УГМК) Александр Максимов стал сильнейшим на Кубке России по подводному плаванию с задержкой дыхания.

Спортсмен завоевал 2 награды высшей пробы и 1 бронзу на отборочных соревнованиях по фридайвингу в Санкт-Петербурге.

Александр – опытный пловец, многократный призер различных первенств. 100 участников из 14 регионов России не смогли его обойти.

Соревнования проходили в бассейне Центра водных видов спорта «Невская волна». Участвовал во всех четырех дисциплинах. Конкуренция была очень высокой - подрастают новички. В первый день взял золото, проплыв под водой без ласт 175 метров – это мой личный рекорд. На следующий день плыл в классических ластах, преодолев 221 метр. До бронзы не хватило всего 9 метров. Затем взял бронзу в моноласте, проплыв 234 метра. В завершающий день состязались в статичной задержке дыхания – это моя коронная дисциплина. Сумел справиться с волнением, стабилизировал организм и выиграл с результатом 8 минут 8 секунд, - рассказал Александр Максимов.

В мае 2023 года в Кувейте пройдет Чемпионат мира по фридайвингу, где Александр, как спортсмен сборной РФ, примет участие.

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#УГМК#Группа УГМК#Уралэлектромедь#Общество#Анастасия Стрежнева#Спорт#Новости УрФО
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