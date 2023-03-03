Сотрудник «Уралэлектромеди» завоевал 3 медали на соревнованиях по фридайвингу

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Спортсмен завоевал 2 награды высшей пробы и 1 бронзу на отборочных соревнованиях по фридайвингу в Санкт-Петербурге.
Александр – опытный пловец, многократный призер различных первенств. 100 участников из 14 регионов России не смогли его обойти.
Соревнования проходили в бассейне Центра водных видов спорта «Невская волна». Участвовал во всех четырех дисциплинах. Конкуренция была очень высокой - подрастают новички. В первый день взял золото, проплыв под водой без ласт 175 метров – это мой личный рекорд. На следующий день плыл в классических ластах, преодолев 221 метр. До бронзы не хватило всего 9 метров. Затем взял бронзу в моноласте, проплыв 234 метра. В завершающий день состязались в статичной задержке дыхания – это моя коронная дисциплина. Сумел справиться с волнением, стабилизировал организм и выиграл с результатом 8 минут 8 секунд, - рассказал Александр Максимов.
В мае 2023 года в Кувейте пройдет Чемпионат мира по фридайвингу, где Александр, как спортсмен сборной РФ, примет участие.