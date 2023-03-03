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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Сотрудникам предприятий Екатеринбурга выдали карточки подлежащих воинскому учету

3 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI
Карточки подлежащих к воинскому учету стали передавать сотрудникам предприятий Екатеринбурга.

Известно, что сотрудникам как минимум одной из компаний выдали для заполнения карточку гражданина, подлежащего воинскому учету. Права отказаться от заполнения документа мужчинам не предоставили, пишет Е1.

По словам жительницы Екатеринбурга, ее мужу выдали бланк, который необходимо было заполнить для военкомата. Заполняли, по словам женщины, бланк даже те мужчины, которые не служили в армии. Документ предназначался для всех мужчин в возрасте до 45 лет.

В пресс-службе военного комиссариата Свердловской области утверждают, сказали, что слухи о предстоящей волне мобилизации с этими бланками не связаны.

Приводят в соответствие документы по воинскому учету, которые должны быть на предприятии. Военно-учетная работа на предприятиях должна проводиться независимо от мобилизации, - добавили в военкомате.
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#Екатеринбург#Воинский учет#Военкомат#Мужчины#Бланки#Предприятия#Вторая волна#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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