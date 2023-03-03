Сотрудникам предприятий Екатеринбурга выдали карточки подлежащих воинскому учету

По словам жительницы Екатеринбурга, ее мужу выдали бланк, который необходимо было заполнить для военкомата. Заполняли, по словам женщины, бланк даже те мужчины, которые не служили в армии. Документ предназначался для всех мужчин в возрасте до 45 лет.