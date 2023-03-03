Сотрудникам предприятий Екатеринбурга выдали карточки подлежащих воинскому учету

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Известно, что сотрудникам как минимум одной из компаний выдали для заполнения карточку гражданина, подлежащего воинскому учету. Права отказаться от заполнения документа мужчинам не предоставили, пишет Е1.
По словам жительницы Екатеринбурга, ее мужу выдали бланк, который необходимо было заполнить для военкомата. Заполняли, по словам женщины, бланк даже те мужчины, которые не служили в армии. Документ предназначался для всех мужчин в возрасте до 45 лет.
В пресс-службе военного комиссариата Свердловской области утверждают, сказали, что слухи о предстоящей волне мобилизации с этими бланками не связаны.
Приводят в соответствие документы по воинскому учету, которые должны быть на предприятии. Военно-учетная работа на предприятиях должна проводиться независимо от мобилизации, - добавили в военкомате.