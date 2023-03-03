Спортсмены из Тагила заняли призовые места на Первенстве Свердловской области

Всего соревновались 75 спортсменов. Все они из Нижнего Тагила Верхней Салды, Екатеринбурга, Ирбита, Каменск-Уральского, Карпинска, Лесного и Сысерти. В результате атлеты МБУ «САШ» имени Лысовой показали заняли первые места.