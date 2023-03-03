Спортсмены из Тагила заняли призовые места на Первенстве Свердловской области

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Всего соревновались 75 спортсменов. Все они из Нижнего Тагила Верхней Салды, Екатеринбурга, Ирбита, Каменск-Уральского, Карпинска, Лесного и Сысерти. В результате атлеты МБУ «САШ» имени Лысовой показали заняли первые места.
Поздравляем победителей и призеров соревнований, тренеров Амалию Арафовну Наам, Макара Андреевича Чубу, Ахмеда Аладдин оглы Мамедова, Сергея Владимировича Шекурова, - написали учителя.