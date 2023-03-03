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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Спортсмены из Тагила заняли призовые места на Первенстве Свердловской области

3 марта 2023, 11:36
Фото: МБУ «САШ» имени Лысовой
Спортсмены из Нижнего Тагила прошли Первенство Свердловской области по виду спорта «спорт ЛИН» (дисциплина-пауэрлифтинг-троеборье) среди лиц с поражением ОДА».

Всего соревновались 75 спортсменов. Все они из Нижнего Тагила Верхней Салды, Екатеринбурга, Ирбита, Каменск-Уральского, Карпинска, Лесного и Сысерти. В результате атлеты МБУ «САШ» имени Лысовой показали заняли первые места.

Поздравляем победителей и призеров соревнований, тренеров Амалию Арафовну Наам, Макара Андреевича Чубу, Ахмеда Аладдин оглы Мамедова, Сергея Владимировича Шекурова, - написали учителя.
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#Елена Озерова#Спорт#Спортсмены#Медали#Соревнование#Нижний Тагил#Новости УрФО
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