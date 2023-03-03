TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Средняя зарплата жителей Екатеринбурга за 2022 год превысила 70 тысяч рублей

3 марта 2023, 10:45
Фото: 1MI
По итогам 2022 года средняя заработная плата у жителей Екатеринбурга составила 72,5 тысячи рублей. Ее рост выше официальной инфляции, которая составила в прошлом году 13,4%.

По словам главы департамента экономики мэрии Екатеринбурга Алексея Предеина, показатель оказался выше, чем в среднем по России.

При этом по области средняя зарплата в декабре 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. За год она выросла на 13,5%. По данным Свердловскстата, наиболее высокие доходы отмечались у финансистов и страховщиков, сотрудников IT сферы и связи, а также ученых.

Самые низкие зарплаты оказались у работников сферы гостиничного бизнеса и общепита, а также административных сотрудников.

Названы профессии с самыми высокими доходами в Свердловской области
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Зарплата#Деньги#Статистика#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область
Подпишитесь
19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
Вчера, 14:09
«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
Сегодня, 06:53
TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
Сегодня, 09:08
Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)
Вчера, 16:50
Тагильчане, блиставшие в российских сериалах и фильмах — подборка TagilCity.ru
Сегодня, 07:04
В Нижнем Тагиле начался набор на целевое обучение будущих медиков
Сегодня, 07:14