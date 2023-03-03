Средняя зарплата жителей Екатеринбурга за 2022 год превысила 70 тысяч рублей

При этом по области средняя зарплата в декабре 2022 года составила 55,2 тысячи рублей. За год она выросла на 13,5%. По данным Свердловскстата, наиболее высокие доходы отмечались у финансистов и страховщиков, сотрудников IT сферы и связи, а также ученых.