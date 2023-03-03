Стал известен подрядчик строительства культурного центра на Гальянке в Нижнем Тагиле

В течение двух лет на месте пустыря в районе улицы Тагилстроевской будут возведены два корпуса нового образовательного учреждения. По словам директора МБУ «Тагилгражданпроект» Евгения Малекина, проектировщики учли не только современные требования к таким объектам, но и пожелания педагогов, которые будут здесь проводить занятия. Об этом рассказали в городской администрации.