Стал известен подрядчик строительства культурного центра на Гальянке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Рабочие уже выехали на место для оценки того, где будет монтироваться строительный городок. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
Он отметил, что современный детский центр творчества необходим для этого района. Его строительство начнется в ближайшее время.
В течение двух лет на месте пустыря в районе улицы Тагилстроевской будут возведены два корпуса нового образовательного учреждения. По словам директора МБУ «Тагилгражданпроект» Евгения Малекина, проектировщики учли не только современные требования к таким объектам, но и пожелания педагогов, которые будут здесь проводить занятия. Об этом рассказали в городской администрации.
Площадь двух зданий составит около трех тысяч квадратных метров. В первом корпусе будут располагаться кружки, связанные с современными технологиями. Здесь будут проводиться групповые занятия и лекции.
Для детей и взрослых с ОВЗ у главного входа создадут пандусы, а внутри лифты. Будет создано два актовых зала.