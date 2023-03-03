Ярослава Жалнина из Нижнего Тагила уже давно знают телезрители по всей стране. Он играл Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе», а также в фильме про футболиста «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Еще одним появлением на телеэкранах для актера из Нижнего Тагила стало участие в сериале «Презумпция невиновности» для ТВ-3 о талантливом адвокате. Премьера состоялась летом 2022 года. Ярослав сыграл там героя Михаила Рожнова в 1-2 сериях — бывшего молодого человека обвиняемой.