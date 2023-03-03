Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В апреле 2019 года Александр — бизнесмен и музыкант — неожиданно для самого себя стал актером. Заявка в интернете принесла ему 17 небольших ролей. Он поучаствовал в проекте «Серебряные коньки» с Юрой Борисовым и Алексеем Гуськовым, снялся в сериалах «Северная звезда», «Невский 4» и фильме «Карамора» режиссера Данилы Козловского.
Это самое свежее появление тагильчанина в кино. Боец смешанных единоборств из Нижнего Тагила сыграет брутального «решалу». Проект называется «Кафе Куба», премьера состоится 13 марта на ТНТ. Режиссером стала Жанна Кадникова, снимавшая «Реальных пацанов».
Ярослава Жалнина из Нижнего Тагила уже давно знают телезрители по всей стране. Он играл Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе», а также в фильме про футболиста «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Еще одним появлением на телеэкранах для актера из Нижнего Тагила стало участие в сериале «Презумпция невиновности» для ТВ-3 о талантливом адвокате. Премьера состоялась летом 2022 года. Ярослав сыграл там героя Михаила Рожнова в 1-2 сериях — бывшего молодого человека обвиняемой.
Актер Сергей Трекин сыграл эпизодическую роль в фильме «Временные трудности», который вышел на экраны в 2018 году. Съемки картины проходили весной 2017 года в Кирове. Для работы над фильмом авторы привлекали местных жителей и актеров местного театра, где Сергей и работал на тот момент. Наш земляк сыграл роль ученика школы, с которым у главного героя возник конфликт. Съемки длились два дня.
Тагильчанин не впервые снялся в кино, ранее он участвовал в массовом эпизоде в крупном фильме. Сейчас молодой человек живет в Москве и успешно играет в спектаклях.
Александра и Александр Кижаевы из Нижнего Тагила снялись в сериале «Эпидемия» для федерального телеканала ТНТ. Во втором сезоне сериала Александра Кижаева сыграла глубоко верующую женщину. Семья героини едет в Соловецкий монастырь, спасаясь от эпидемии, чтобы укрыться там и обрести новый дом. Ее супруг в жизни сыграл и супруга в кино: по сюжету разворачивается таинственная и немного жуткая история спасения маленькой девочки. Поклонники сериала отметили эту серию, как одну из самых интересных и волнительных в сезоне.