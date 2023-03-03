TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года

3 марта 2023, 09:08
По итогам 2022 года городской портал TagilCity.ru занял 4 место в рейтинге по всей Свердловской области. По сравнению с предыдущими показателями рейтинга «Медиалогии» тагильское издание прибавило две позиции.

По итогам 2022 года издание заняло 4 место в рейтинге по всей Свердловской области. В первой десятке лидеров рейтинга других СМИ из Нижнего Тагила нет.

Городской портал TagilCity.ru набрал индекс цитируемости 443,35. Первые три позиции рейтинга Медиалогии занимают издания Ura. ru (ИЦ 9 813,05), E1. ru (ИЦ 1225,26) и «Комсомольская правда — Екатеринбург» (ИЦ 534,34).

Благодарим всех читателей и партнеров за поддержку и верность нашему изданию! Мы вас любим!
TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила за 2022 год
Фото: TagilCity.ru
TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в январе 2023 года
Узнать подробнее

Напомним, по итогам января 2023 года стало самым цитируемым СМИ из Нижнего Тагила в соцсетях. Среди новостных порталов Свердловской области TagilCity.ru занял 4 место.

Читайте также:
TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в январе 2023 годаTagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской областиTagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#СМИ#Рейтинг#Медиалогия#Свободное время#Эксклюзив
Подпишитесь
19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
Вчера, 14:09
«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
Сегодня, 06:53
Журналисты телеканала «Россия» сняли репортаж про навозное поле в Горноуральском
Вчера, 10:12
Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)
Вчера, 16:50
Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области
1 марта 08:16
Уголовное дело на бывшего сожителя тагильчанки закрыли через 20 минут после выдачи
Вчера, 08:24