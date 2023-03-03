TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По итогам 2022 года издание заняло 4 место в рейтинге по всей Свердловской области. В первой десятке лидеров рейтинга других СМИ из Нижнего Тагила нет.
Городской портал TagilCity.ru набрал индекс цитируемости 443,35. Первые три позиции рейтинга Медиалогии занимают издания Ura. ru (ИЦ 9 813,05), E1. ru (ИЦ 1225,26) и «Комсомольская правда — Екатеринбург» (ИЦ 534,34).
Благодарим всех читателей и партнеров за поддержку и верность нашему изданию! Мы вас любим!
Напомним, по итогам января 2023 года стало самым цитируемым СМИ из Нижнего Тагила в соцсетях. Среди новостных порталов Свердловской области TagilCity.ru занял 4 место.