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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила в соцсетях за февраль 2023

3 марта 2023, 09:01
Фото: TagilCity.ru
По данным сервиса Mediametrics, издание TagilCity.ru заняло 1 строчку в рейтинге цитируемости СМИ Нижнего Тагила в социальных сетях по результатам февраля 2023 года.

Кроме того, издание стало пятым по цитируемости в соцсетях среди других средств массовой информации в Свердловской области. Абсолютным победителем «народного рейтинга» стало издание Е1.ru, сразу за ним следует KU66.ru. Тройку лидеров замыкает 74.ru. Четвертое место занял портал K-ur.info.

За месяц редакция TagilCity.ru выпустила 979 новостей. Чтобы прочитать материалы издания на сайте, пользователи соцсетей сделали 27 979 переходов. Сервис подсчитал, что на одну ссылку с новостью кликнуло практически 29 человек.

Фото: Скриншот сервиса "Медиаметрикс"

Напомним, что «Медиаметрикс» изучает количество переходов на материалы СМИ из различных социальных сетей. Результаты каждого издания отображаются на сайте в режиме реального времени.

Ранее TagilCity.ru стал наиболее цитируемым СМИ Нижнего Тагила в 2022 году (по версии «Медиалогии»). Кроме того, издание вошло в ТОП-4 в рейтинге цитируемости по региону, поднявшись на 2 позиции.

TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в январе 2023 года
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