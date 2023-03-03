TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила в соцсетях за февраль 2023

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Кроме того, издание стало пятым по цитируемости в соцсетях среди других средств массовой информации в Свердловской области. Абсолютным победителем «народного рейтинга» стало издание Е1.ru, сразу за ним следует KU66.ru. Тройку лидеров замыкает 74.ru. Четвертое место занял портал K-ur.info.
За месяц редакция TagilCity.ru выпустила 979 новостей. Чтобы прочитать материалы издания на сайте, пользователи соцсетей сделали 27 979 переходов. Сервис подсчитал, что на одну ссылку с новостью кликнуло практически 29 человек.
Напомним, что «Медиаметрикс» изучает количество переходов на материалы СМИ из различных социальных сетей. Результаты каждого издания отображаются на сайте в режиме реального времени.
Ранее TagilCity.ru стал наиболее цитируемым СМИ Нижнего Тагила в 2022 году (по версии «Медиалогии»). Кроме того, издание вошло в ТОП-4 в рейтинге цитируемости по региону, поднявшись на 2 позиции.