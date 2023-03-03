Центр реабилитации участников СВО открылся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В центре планируется оказывать помощь разного рода, сообщили в Департаменте информационной политики.
Областной центр будет координировать эту работу, а если потребуется — вести самостоятельную работу с жителями Свердловской области. В частности, будет оказываться юридическая и психологическая помощь.
Министр соцполитики Андрей Злокасов добавил, что специалистам также предстоит заниматься первичной обработкой обращений и налаживать взаимодействие всех служб.
В Свердловской области на данный момент для военнослужащих и их семей есть несколько мер поддержки, в частности, участникам спецоперации выплачивается единовременно 20 тысяч рублей на семью и по столько же на каждого ребенка. Также семьям участников СВО оказывается разного рода социальная помощь.