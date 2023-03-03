Центр реабилитации участников СВО открылся в Екатеринбурге

В Свердловской области на данный момент для военнослужащих и их семей есть несколько мер поддержки, в частности, участникам спецоперации выплачивается единовременно 20 тысяч рублей на семью и по столько же на каждого ребенка. Также семьям участников СВО оказывается разного рода социальная помощь.