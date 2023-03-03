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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Центр реабилитации участников СВО открылся в Екатеринбурге

3 марта 2023, 13:58
Фото: 1MI
Центр социальной реабилитации ветеранов боевых действий, участников специальной операции и членов их семей открылся в Екатеринбурге. Он работает в режиме одного окна.

В центре планируется оказывать помощь разного рода, сообщили в Департаменте информационной политики.

Областной центр будет координировать эту работу, а если потребуется — вести самостоятельную работу с жителями Свердловской области. В частности, будет оказываться юридическая и психологическая помощь.

Министр соцполитики Андрей Злокасов добавил, что специалистам также предстоит заниматься первичной обработкой обращений и налаживать взаимодействие всех служб.

В Свердловской области на данный момент для военнослужащих и их семей есть несколько мер поддержки, в частности, участникам спецоперации выплачивается единовременно 20 тысяч рублей на семью и по столько же на каждого ребенка. Также семьям участников СВО оказывается разного рода социальная помощь.

#Ирина Кирилова#Помощь#СВО#Спецоперация#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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