ЦСКА ожидают непростых матчей с «Крыльями Советов» в Кубке России

«12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться. Как у нас, так и у них. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние», – добавил Федотов, чьи слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу армейцев.