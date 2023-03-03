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Posted Сегодня, 21:15

Published Сегодня, 21:15

Modified Сегодня, 21:16

Updated Сегодня, 21:16

ЦСКА ожидают непростых матчей с «Крыльями Советов» в Кубке России

Сегодня, 21:15
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выразил уверенность, что «Крылья Советов» дадут бой его команде в матчах 1/2 финала Кубка России.

В частности, специалист напомнил, что самарцы выбили с турнира столичное «Динамо», а это говорит о многом.

«12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться. Как у нас, так и у них. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние», – добавил Федотов, чьи слова приводит «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу армейцев.

Первый матч с «Крыльями Советов» ЦСКА проведет с 14 по 16 марта. Точную дату определят позднее. Ответная игра пройдет в апреле.

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