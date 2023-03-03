В Нижнем Тагиле начался набор на целевое обучение будущих медиков

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Преимущество целевого обучения для студентов в полном взаимодействии с тем медицинским учреждением, с которым заключен контракт. После окончания университета или колледжа для новоявленного медика обеспечено рабочее место.
Заканчивая школу, молодые люди определяются с медицинским учреждением, с которым они хотели бы заключить контракт и куда они в дальнейшем вернутся работать. Они получают направление от этого учреждения в зависимости от потребности и после поступают либо в медицинский университет или медицинский колледж. Медорганизация сопровождает своего студента в течение всего времени обучения: берет его на практику, трудоустраивает на время каникул, чтобы поддержать финансово. После окончания института или колледжа ребятам проще адаптироваться, когда они выйдут на работу. У них есть гарантированное рабочее место, то есть по сути они возвращаются в родной коллектив, — рассказал TagilCity.ru главный врач ЦБ №1 Александр Павловских.
В прошлом году, благодаря целевому обучению, в ЦБ №1 появились четыре новых специалиста — офтальмолог, невролог, кардиолог и анестезиолог-ревматолог.
Помимо целевого обучения в Нижнем Тагиле с 2021 года реализуется проект медицинских классов в трех общеобразовательных учреждениях города — лицеи № 39 и школах № 64, № 85. Задача проекта «Медицинский класс» — создание условий для развития профильного образования и восполнение дефицита медицинских кадров. Программа подготовки школьников включает в себя углубленное изучение химии и биологии, занятия и независимый контроль знаний педагогами медицинского университета, а также социальную практику на базе городских поликлиник и больниц.
Это взгляд в будущее — лет на 10 вперед. Это хороший задел, чтобы наши выпускники имели больше шансов поступить в медицинские вузы. Это позволит нам воспитать новое поколение высокопрофессиональных врачей, восполнить дефицит кадров, который у нас есть на сегодняшний день, оставить молодых специалистов в Нижнем Тагиле. Предстоит очень большая работа, но мы к ней готовы и будем двигаться дальше, — заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.