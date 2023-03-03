В Нижнем Тагиле начался набор на целевое обучение будущих медиков

Помимо целевого обучения в Нижнем Тагиле с 2021 года реализуется проект медицинских классов в трех общеобразовательных учреждениях города — лицеи № 39 и школах № 64, № 85. Задача проекта «Медицинский класс» — создание условий для развития профильного образования и восполнение дефицита медицинских кадров. Программа подготовки школьников включает в себя углубленное изучение химии и биологии, занятия и независимый контроль знаний педагогами медицинского университета, а также социальную практику на базе городских поликлиник и больниц.