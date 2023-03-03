TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Нижнем Тагиле начался набор на целевое обучение будущих медиков

3 марта 2023, 07:14
Фото: TagilCity.ru
Уральский государственный медицинский университет и Нижнетагильский филиал медицинского колледжа начинают набирать кандидатов на целевое обучение. 2 марта, в ЦБ №1 прошла встреча выпускников 11 классов и их родителей с представителями учебных заведений.

Преимущество целевого обучения для студентов в полном взаимодействии с тем медицинским учреждением, с которым заключен контракт. После окончания университета или колледжа для новоявленного медика обеспечено рабочее место.

Заканчивая школу, молодые люди определяются с медицинским учреждением, с которым они хотели бы заключить контракт и куда они в дальнейшем вернутся работать. Они получают направление от этого учреждения в зависимости от потребности и после поступают либо в медицинский университет или медицинский колледж. Медорганизация сопровождает своего студента в течение всего времени обучения: берет его на практику, трудоустраивает на время каникул, чтобы поддержать финансово. После окончания института или колледжа ребятам проще адаптироваться, когда они выйдут на работу. У них есть гарантированное рабочее место, то есть по сути они возвращаются в родной коллектив, — рассказал TagilCity.ru главный врач ЦБ №1 Александр Павловских.
Главный врач ЦБ №1 Александр ПавловскихГлавный врач ЦБ №1 Александр Павловских
Школьникам и их родителям рассказали о целевом обучении в медуниверситетеШкольникам и их родителям рассказали о целевом обучении в медуниверситете
Перед встречей студент-медик давал мастер-класс по оказанию первой медицинской помощиПеред встречей студент-медик давал мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи
Главный врач ЦБ №1 Александр Павловских
Фото: TagilCity.ru

В прошлом году, благодаря целевому обучению, в ЦБ №1 появились четыре новых специалиста — офтальмолог, невролог, кардиолог и анестезиолог-ревматолог.

Помимо целевого обучения в Нижнем Тагиле с 2021 года реализуется проект медицинских классов в трех общеобразовательных учреждениях города — лицеи № 39 и школах № 64, № 85. Задача проекта «Медицинский класс» — создание условий для развития профильного образования и восполнение дефицита медицинских кадров. Программа подготовки школьников включает в себя углубленное изучение химии и биологии, занятия и независимый контроль знаний педагогами медицинского университета, а также социальную практику на базе городских поликлиник и больниц.

Это взгляд в будущее — лет на 10 вперед. Это хороший задел, чтобы наши выпускники имели больше шансов поступить в медицинские вузы. Это позволит нам воспитать новое поколение высокопрофессиональных врачей, восполнить дефицит кадров, который у нас есть на сегодняшний день, оставить молодых специалистов в Нижнем Тагиле. Предстоит очень большая работа, но мы к ней готовы и будем двигаться дальше, — заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
#Анна Григорьева#Медицина#ГБ №1#Школьники#Студенты#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Александр Павловских#Владислав Пинаев
Подпишитесь
19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
Вчера, 14:09
«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
Сегодня, 06:53
Журналисты телеканала «Россия» сняли репортаж про навозное поле в Горноуральском
Вчера, 10:12
Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)
Вчера, 16:50
Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области
1 марта 08:16
Уголовное дело на бывшего сожителя тагильчанки закрыли через 20 минут после выдачи
Вчера, 08:24