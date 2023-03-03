TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Нижнем Тагиле подорожала вырубка деревьев

3 марта 2023, 12:53
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле плата за единицу объема древесины лесных насаждений проиндексирована в 2023 году с коэффициентом 1,99.

Стоимость одного кубометра древесины, вырубленной в городских лесах, была установлена администрацией Нижнего Тагила летом 2014 года. В 2023 году постановлением главы города стоимость лесных насаждений была проиндексирована с коэффициентом 1,99.

В список входят 16 основных пород деревьев и 11 не основных пород деревьев. Ставка платы за кубометр зависит от расстояния вывозки и размеров дерева.

Так, например, кубометр крупной сосны без коры, вывозимый на расстояние до 10 километров, обойдется в 1 540 рублей, а кубометр кедра — в 1851 рубль.

Стоимость кубометра рябины с корой в 2023 году оценивается в 116,4 рубля, а ивы — в 29,8 рубля.

За незаконную вырубку двух сосен тагильчанин заплатит 20 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
За вырубку деревьев возле ТЦ «Депо» Нижний Тагил получил денежную компенсациюПолмиллиона штрафа выплатит свердловская фирма за вырубку 50 сосенЗа вырубку леса на 4,5 миллиона рублей уральца отправили в колонию
#Евгения Сафина#Лес#Вырубка#Деревья#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Постановление#Экономика#Владислав Пинаев
Подпишитесь
19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
Вчера, 14:09
«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
Сегодня, 06:53
TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
Сегодня, 09:08
Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)
Вчера, 16:50
Тагильчане, блиставшие в российских сериалах и фильмах — подборка TagilCity.ru
Сегодня, 07:04
В Нижнем Тагиле начался набор на целевое обучение будущих медиков
Сегодня, 07:14