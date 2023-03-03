В Нижнем Тагиле подорожала вырубка деревьев

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Стоимость одного кубометра древесины, вырубленной в городских лесах, была установлена администрацией Нижнего Тагила летом 2014 года. В 2023 году постановлением главы города стоимость лесных насаждений была проиндексирована с коэффициентом 1,99.
В список входят 16 основных пород деревьев и 11 не основных пород деревьев. Ставка платы за кубометр зависит от расстояния вывозки и размеров дерева.
Так, например, кубометр крупной сосны без коры, вывозимый на расстояние до 10 километров, обойдется в 1 540 рублей, а кубометр кедра — в 1851 рубль.
Стоимость кубометра рябины с корой в 2023 году оценивается в 116,4 рубля, а ивы — в 29,8 рубля.