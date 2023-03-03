В попытке «снять» девушку житель Тагила отдал деньги мошеннику

Вскоре ему позвонил мужчина, который сказал, что у него будут серьезные проблемы, если он все же не заплатит. Он потребовал с тагильчанина крупную сумму, и тот перевел. Поняв, что стал жертвой аферистов, он обратился в полицию. Обманутый пояснил, что испугался, что с его родственниками могут расправиться.