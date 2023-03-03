В попытке «снять» девушку житель Тагила отдал деньги мошеннику

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Мужчина является работником градообразующего предприятия. После произошедшего он лишился сбережений, сообщает региональное ГУ МВД.
Известно, что на уловку мошенников попались также путеукладчик РЖД и инженер завода из Екатеринбурга, эксперты по обслуживанию клиентов двух крупнейших банков Екатеринбурга, педагог-психолог и множество пенсионеров.
Один из последних обманутых – 32-летний мужчина. Мужчина выбрал девушку на сайте, она написала ему, что необходима предоплата. Тогда он передумал и ушел с сайта.
Вскоре ему позвонил мужчина, который сказал, что у него будут серьезные проблемы, если он все же не заплатит. Он потребовал с тагильчанина крупную сумму, и тот перевел. Поняв, что стал жертвой аферистов, он обратился в полицию. Обманутый пояснил, что испугался, что с его родственниками могут расправиться.