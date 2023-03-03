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Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В попытке «снять» девушку житель Тагила отдал деньги мошеннику

3 марта 2023, 09:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле мужчина нашел в интернете сайт с девушками легкого поведения и, желая пригласить одну из них к себе в гости, попался на уловку мошенников.

Мужчина является работником градообразующего предприятия. После произошедшего он лишился сбережений, сообщает региональное ГУ МВД.

Известно, что на уловку мошенников попались также путеукладчик РЖД и инженер завода из Екатеринбурга, эксперты по обслуживанию клиентов двух крупнейших банков Екатеринбурга, педагог-психолог и множество пенсионеров.

Один из последних обманутых – 32-летний мужчина. Мужчина выбрал девушку на сайте, она написала ему, что необходима предоплата. Тогда он передумал и ушел с сайта.

Вскоре ему позвонил мужчина, который сказал, что у него будут серьезные проблемы, если он все же не заплатит. Он потребовал с тагильчанина крупную сумму, и тот перевел. Поняв, что стал жертвой аферистов, он обратился в полицию. Обманутый пояснил, что испугался, что с его родственниками могут расправиться.

Жительница Красноуфимска взяла 338 тысяч в кредит и перевела мошенникам
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