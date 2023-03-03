В случае военного положения при срыве госзаказа в компаниях введут внешнее управление

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Документ размещен на сайте правовой информации. В указе сказано, что в случае нарушения хозяйственными обществами по государственному оборонному заказу будут приостанавливаться права акционеров такого хозяйственного общества и полномочия органов его управления.
В соответствии с предложениями Минпромторга РФ в таком случае будет определена управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа.
Ранее Владимир Путин сказал, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа в этом году в полном объеме.