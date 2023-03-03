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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В случае военного положения при срыве госзаказа в компаниях введут внешнее управление

3 марта 2023, 13:05
Фото: 1MI
В России в случае срыва сроков по гособоронзаказу в компаниях будет вводиться внешнее управление. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на сайте правовой информации. В указе сказано, что в случае нарушения хозяйственными обществами по государственному оборонному заказу будут приостанавливаться права акционеров такого хозяйственного общества и полномочия органов его управления.

В соответствии с предложениями Минпромторга РФ в таком случае будет определена управляющая организация, которая будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа.

Ранее Владимир Путин сказал, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа в этом году в полном объеме.

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#Политика#Елена Озерова#Закон#Госзаказ#Военное положение#Указ#Владимир Путин
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