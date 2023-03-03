В Свердловской области продолжают наводить порядок на контейнерных площадках

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Средний Урал в 2019 году вступил в реформу обращения с твердыми коммунальными отходами. Одним из важных направлений этой реформы было создание сети контейнерных площадок, где свердловчанин-потребитель коммунальной услуги фактически и начинал цикл обращения отходов, передавая их целой череде обсуживающих предприятий: управляющие компании, транспортировщики, региональный оператор по обращению с ТКО, обрабатывающие предприятия и полигоны для размещения отходов. Практически вся цепочка от квартиры и дома до конечного пункта запускается с контейнерных площадок. В настоящее время в регионе насчитывается более 37 тысяч контейнерных площадок, к концу 2024 года их будет 42 тысячи. На них будут стоять более 100 тысяч мусорных баков.
Нормативные документы определяют, что порядок на площадке должны обеспечивать их собственники. Региональные операторы по обращению с ТКО и их подрядчики обязаны организовать только своевременный вывоз мусора и освобождение самих контейнеров.
На Среднем Урале ответственные лица за порядок на контейнерных площадках перечислены в постановлении Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Свердловской области».
К ним отнесены:
Сами требования к организации и содержанию первоначальных мест накопления мусора изложены в СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Его утвердил главный санитарный врач России.
За соблюдением санитарных норм при обустройстве и содержании контейнерных площадок в регионах следят территориальные управления Роспотребнадзора.
В свердловский Роспотребнадзор за 2022 год поступило 1 195 обращений с жалобами на места накопления отходов, 1 125 из них – от граждан. В ходе проверок и надзорных мероприятий ведомство установило 425 нарушений. На виновных наложено 64 штрафа на сумму 1 миллион 781,5 тысяч рублей., вынесены десятки предупреждений, возбуждены административные дела.
Не остается в стороне Госжилинспекция, которая контролирует работу управляющих организаций в многоквартирных домах. В прошлом году в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области поступило 281 обращение, по вопросам организации и содержания контейнерных площадок: 81,49% (229 обращений) - из Екатеринбурга, 3,91% (11) – из Нижнего Тагила. Жители 22 муниципалитетов направляли свои жалобы по поводу контейнерных площадок в ГЖИ.
Региональные операторы по обращению с ТКО также не остаются в стороне от жалоб жителей. В пресс-службе ООО «Компания «Рифей» (региональный оператор в северных муниципалитетах Свердловской области) отметили, что ежедневно служба качества компании фиксирует до 150 мест накопления, где возникли те или иные проблемы.
За год при участии регионального оператора удалось найти решения по 1925 вопросам обращения с ТКО, связанным именно с контейнерными площадками. Основные жалобы: переполненность контейнеров, разбросанный около контейнеров мусор, отсутствие ёмкостей для крупногабаритных отходов, отсутствие благоустройства на площадке, например, около нее постоянно образуется лужа в дожди и при таянии снега. Иногда жители просят перенести контейнерную площадку или поставить дополнительную в том же населенном пункте, - рассказали в пресс-службе.
Как отмечают специалисты надзорных органов, типичными остаются следующие нарушения:
Из общих правил, за все эти нарушения несут ответственность собственники контейнерных площадок. Кстати, именно они являются и собственниками самих контейнеров, поэтому должны не только следить за их санитарным состоянием, но и за технической исправностью. Региональные операторы по обращению с ТКО осуществляют только вывоз отходов и контролируют своевременность этого процесса. В случае отсутствия контейнерной площадки, либо ее ненадлежащего содержания, гражданам необходимо обращаться в организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом, либо в орган местного самоуправления.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области и региональном департаменте государственного жилищного и строительного надзора отмечают, что и дальше готовы с вниманием относиться к каждому обращению свердловчан, в том числе и по состоянию мест накопления отходов. В ведомствах считают, что совместно с жителями надзорные органы смогут навести порядок на контейнерных площадках Среднего Урала.