В Свердловской области продолжают наводить порядок на контейнерных площадках

Средний Урал в 2019 году вступил в реформу обращения с твердыми коммунальными отходами. Одним из важных направлений этой реформы было создание сети контейнерных площадок, где свердловчанин-потребитель коммунальной услуги фактически и начинал цикл обращения отходов, передавая их целой череде обсуживающих предприятий: управляющие компании, транспортировщики, региональный оператор по обращению с ТКО, обрабатывающие предприятия и полигоны для размещения отходов. Практически вся цепочка от квартиры и дома до конечного пункта запускается с контейнерных площадок. В настоящее время в регионе насчитывается более 37 тысяч контейнерных площадок, к концу 2024 года их будет 42 тысячи. На них будут стоять более 100 тысяч мусорных баков.