Владимир Путин назвал терактом нападение на Брянскую область

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Со слов главы государства, целью противоправных действий стали люди, далекие от военной отрасли. Заявление Путин сделал в онлайн-режиме во время открытия Года педагога, сообщает ТАСС.
Напомним, что в утренние часы 2 марта глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что диверсионная группа вошла в границы региона. Преступники произвели стрельбу по гражданскому автомобилю, внутри которого находился ребенок. В данный момент за его жизнью и здоровьем следят медицинские работники.
Ранее стало известно, что житель Новоуральска замышлял совершить террористический акт на территории муниципалитета. Злоумышленник собирался поджечь административный объект. Его задержали силовики ФСБ.