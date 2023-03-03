Владимир Путин назвал терактом нападение на Брянскую область

Напомним, что в утренние часы 2 марта глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что диверсионная группа вошла в границы региона. Преступники произвели стрельбу по гражданскому автомобилю, внутри которого находился ребенок. В данный момент за его жизнью и здоровьем следят медицинские работники.