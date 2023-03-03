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Владимир Путин назвал терактом нападение на Брянскую область

3 марта 2023, 03:46
Фото: TagilCity.ru
Президент и главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин назвал нападение на села в Брянской области терактом.

Со слов главы государства, целью противоправных действий стали люди, далекие от военной отрасли. Заявление Путин сделал в онлайн-режиме во время открытия Года педагога, сообщает ТАСС.

Напомним, что в утренние часы 2 марта глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что диверсионная группа вошла в границы региона. Преступники произвели стрельбу по гражданскому автомобилю, внутри которого находился ребенок. В данный момент за его жизнью и здоровьем следят медицинские работники.

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Ранее стало известно, что житель Новоуральска замышлял совершить террористический акт на территории муниципалитета. Злоумышленник собирался поджечь административный объект. Его задержали силовики ФСБ.

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#Владимир Путин#Брянская область#Криминал#Путин#Террорист#Терроризм#Анна Варнакина
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