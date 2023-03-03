Водитель Maybach влетел в столб в Екатеринбурге

Издание Е1 со ссылкой на автоэксперта Максима Едрышова сообщает, что ситуация выглядит так, словно владелец Maybach не виновен в столкновении, так как ему создали помеху. Окончательное заключение возможно будет сделать после того, как ответственные лица выяснят, была ли возможность остановить машину и на какой свет светофора выехал водитель.