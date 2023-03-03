TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Водитель Maybach влетел в столб в Екатеринбурге

3 марта 2023, 04:43
Фото: 1MI
Автовладелец машины высшего класса марки Maybach допустил столкновение со столбом на перекрестке улиц Восточная и Большакова в Екатеринбурге.

В результате аварии автомобиль получил повреждения на бампере, капоте, крыле, фаре. Также технические дефекты образовались на диске колеса. Госавтоинспекция зафиксировала ДТП как бесконтактное. В протоколе автоинспекторов сказано, что Maybach влетел в столб в результате того, что другой участник дорожного движения — машина Ford — не предоставил преимущества во время поворота налево.

Издание Е1 со ссылкой на автоэксперта Максима Едрышова сообщает, что ситуация выглядит так, словно владелец Maybach не виновен в столкновении, так как ему создали помеху. Окончательное заключение возможно будет сделать после того, как ответственные лица выяснят, была ли возможность остановить машину и на какой свет светофора выехал водитель.

Тагильчанину насчитали 76 000 рублей за царапину на бампере после мелкого ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Некачественное содержание дорог в Нижнем Тагиле стало причиной ряда ДТПВ Нижнем Тагиле становится больше ДТП по вине пьяных водителейНа 20% возросло число ДТП по вине водителей автобусов в Нижнем Тагиле в 2022 году
#Анна Варнакина#Екатеринбург#ДТП#Авария#Машина#ГИБДД
Подпишитесь
Дешевый труд и миллиардные выручки. Как работают заключенные в Свердловской области
1 марта 08:16
19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
Вчера, 14:09
Журналисты телеканала «Россия» сняли репортаж про навозное поле в Горноуральском
Вчера, 10:12
В Нижнем Тагиле семья погибшего от укола мужчины отсудила 6,35 миллиона у ГБ №1
28 февраля 11:32
Первые отпуска для мобилизованных жителей Нижнего Тагила могут начаться в марте
1 марта 11:02
Уголовное дело на бывшего сожителя тагильчанки закрыли через 20 минут после выдачи
Вчера, 08:24