Водитель Maybach влетел в столб в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В результате аварии автомобиль получил повреждения на бампере, капоте, крыле, фаре. Также технические дефекты образовались на диске колеса. Госавтоинспекция зафиксировала ДТП как бесконтактное. В протоколе автоинспекторов сказано, что Maybach влетел в столб в результате того, что другой участник дорожного движения — машина Ford — не предоставил преимущества во время поворота налево.
Издание Е1 со ссылкой на автоэксперта Максима Едрышова сообщает, что ситуация выглядит так, словно владелец Maybach не виновен в столкновении, так как ему создали помеху. Окончательное заключение возможно будет сделать после того, как ответственные лица выяснят, была ли возможность остановить машину и на какой свет светофора выехал водитель.