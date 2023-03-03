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Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Военный из Верхнего Тагила героически погиб на территории СВО

3 марта 2023, 04:19
Фото: 1MI
Вагин Александр Анатольевич лишился жизни во время боестолкновения в Артемовске (Донецкая Народная Республика). Мужчина проживал в Верхнем Тагиле.

Известно, что Александр Вагин родился 1 января 1990 года. О его смерти на территории проведения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации сообщил 28 февраля Глава городского округа Верхний Тагил Василий Кириченко.

Приношу искренние соболезнования родным и близким, — написал глава муниципалитета на личной странице «ВКонтакте».
Фото: Василий Кириченко "ВКонтакте"

Ранее стало известно, что в зоне проведения СВО на южных рубежах страны скончался водитель автобуса из Екатеринбурга. Артема Ивченко похоронили 2 марта. Мужчина должен был приехать домой на побывку, однако выйти в короткий отпуск не получилось.

На СВО погиб 32-летний водитель из Екатеринбурга
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