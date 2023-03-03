Военный из Верхнего Тагила героически погиб на территории СВО

Ранее стало известно, что в зоне проведения СВО на южных рубежах страны скончался водитель автобуса из Екатеринбурга. Артема Ивченко похоронили 2 марта. Мужчина должен был приехать домой на побывку, однако выйти в короткий отпуск не получилось.