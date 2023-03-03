TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Житель Тавды спас человека из горящей квартиры

3 марта 2023, 10:49
Фото: МЧС России
Из горящей квартиры житель Тавды спас человека. Героя зовут Степан Кожемяков. Он живет в Тавде, а спасательную операцию он провел, став случайным свидетелем воспламенения.

Горела квартира на втором этаже. Мужчина побежал вверх по лестнице и стал стучать в дверь, но никто не реагировал. Тогда он выбил ее и стал ползти в квартиру, сообщили в МЧС России.

По словам Степана, ему было сложно дышать, так как все было в дыму. Принимать решения приходилось мгновенно. Степан кричал просьбы откликнуться всех тех, кто есть в квартире. И он услышал возгласы из соседней комнаты.

Там лежал мужчина, который уже задыхался от задымления. Степан вынес его на улицу, а потом забежал вновь в здание, чтобы предупредить остальных жильцов об опасности.

Известно, что пожар мог случиться из-за сигареты. Степана планируют наградить.

Людей из пожара спас школьник из Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок и морская свинка спасены из пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге16-летний свердловчанин спас из пожара младшую сестру и брата
#Елена Озерова#Пожар#Квартира#Пламя#Воспламенение#Происшествия#Новости УрФО
Подпишитесь
19-летний военный из Нижнего Тагила освобожден из украинского плена
Вчера, 14:09
«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
Сегодня, 06:53
TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
Сегодня, 09:08
Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)
Вчера, 16:50
Тагильчане, блиставшие в российских сериалах и фильмах — подборка TagilCity.ru
Сегодня, 07:04
В Нижнем Тагиле начался набор на целевое обучение будущих медиков
Сегодня, 07:14