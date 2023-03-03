Житель Тавды спас человека из горящей квартиры

Горела квартира на втором этаже. Мужчина побежал вверх по лестнице и стал стучать в дверь, но никто не реагировал. Тогда он выбил ее и стал ползти в квартиру, сообщили в МЧС России.



По словам Степана, ему было сложно дышать, так как все было в дыму. Принимать решения приходилось мгновенно. Степан кричал просьбы откликнуться всех тех, кто есть в квартире. И он услышал возгласы из соседней комнаты.



Там лежал мужчина, который уже задыхался от задымления. Степан вынес его на улицу, а потом забежал вновь в здание, чтобы предупредить остальных жильцов об опасности.