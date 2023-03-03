Жительница Сысерти обвинила в избиении девушку-полицейского

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
По словам Надежды, она вышла из кафе и увидела драку – несколько человек били мальчика. Она стала снимать происходящее на камеру, пишет Е1.
Далее, увидев съемку, по словам Надежды, полицейская удалила ее кулаком по лицу, после чего она упала. Далее нападающая продолжила ее бить.
После произошедшего у Надежды появилась гематома и она написала заявление в полицию. Во время разбирательств выяснилось, что в момент драки камеры кафе были выключены.
После женщине предлагали забрать заявление и грозились встречной жалобой.
Прошло уже больше недели, но кроме медэкспертизы никаких действий не предпринимается. Участковый своим тоном общения дает понять, что они не заинтересованы в привлечении к ответственности этого человека, - добавила пострадавшая.
В полиции отметили, что проводят проверку. Если факт превышения полномочий подтвердится, полицейскую привлекут к ответственности.