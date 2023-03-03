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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Жительница Сысерти обвинила в избиении девушку-полицейского

3 марта 2023, 15:03
Фото: 1MI
Сотрудницу полиции в избиении обвинила жительница Сысерти Надежда. По ее словам, 24 февраля около часа ночи, когда она вышла из кафе, полицейская ее побила.

По словам Надежды, она вышла из кафе и увидела драку – несколько человек били мальчика. Она стала снимать происходящее на камеру, пишет Е1.

Далее, увидев съемку, по словам Надежды, полицейская удалила ее кулаком по лицу, после чего она упала. Далее нападающая продолжила ее бить.

После произошедшего у Надежды появилась гематома и она написала заявление в полицию. Во время разбирательств выяснилось, что в момент драки камеры кафе были выключены.

После женщине предлагали забрать заявление и грозились встречной жалобой.

Прошло уже больше недели, но кроме медэкспертизы никаких действий не предпринимается. Участковый своим тоном общения дает понять, что они не заинтересованы в привлечении к ответственности этого человека, - добавила пострадавшая.

В полиции отметили, что проводят проверку. Если факт превышения полномочий подтвердится, полицейскую привлекут к ответственности.

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#Елена Озерова#Драка#Обвинение#Заявление#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Полиция
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