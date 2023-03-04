13-летнюю девочку избили в школе-интернате Североуральска

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Согласно данным ведомства, в СМИ появилась видеозапись, на которой девочка-подросток наносит потерпевшей телесные повреждения.
Теперь сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить подробности происшествия. Также они проверят, как руководство заведения проводят мероприятия по профилактике преступлений среди подопечных.
По результатам доследственной проверки будут приняты меры реагирования и при наличии оснований наказаны виновники, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.