25-летний юбилей отметил тагильский военно-поисковый отряд «Соболь»

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Он отметил, что поисковый отряд «Соболь» возвращает имена бойцов Красной армии, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Они доставляют останки на родную землю или определяют место захоронения. Этой работой необходимо заниматься и дальше, так как многие военнослужащие пропали без вести.
Для близких погибших очень важно узнать место захоронения прадедов и прапрадедов. Некоторых мы перезахораниваем на центральном мемориале на кладбище Рогожино, — рассказал Владислав Пинаев.
Он пояснил, что сейчас десять воспитанников объединения принимают участие в специальной военной операции.
В «Соболе» выросли поколения парней и девчат, которые знают историю своей страны, чувствуют сопричастность судьбе России и ответственность за ее будущее! — подытожил мэр.