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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

25-летний юбилей отметил тагильский военно-поисковый отряд «Соболь»

4 марта 2023, 13:04
Фото: 1MI
Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось в ГДМ Нижнего Тагила. На нем присутствовал глава города Владислав Пинаев.

Он отметил, что поисковый отряд «Соболь» возвращает имена бойцов Красной армии, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Они доставляют останки на родную землю или определяют место захоронения. Этой работой необходимо заниматься и дальше, так как многие военнослужащие пропали без вести.

Для близких погибших очень важно узнать место захоронения прадедов и прапрадедов. Некоторых мы перезахораниваем на центральном мемориале на кладбище Рогожино, — рассказал Владислав Пинаев.

Он пояснил, что сейчас десять воспитанников объединения принимают участие в специальной военной операции.

В «Соболе» выросли поколения парней и девчат, которые знают историю своей страны, чувствуют сопричастность судьбе России и ответственность за ее будущее! — подытожил мэр.
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#Евгения Сафина#Поисковый отряд#Военные#Юбилей#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев
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