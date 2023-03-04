25-летний юбилей отметил тагильский военно-поисковый отряд «Соболь»

Он отметил, что поисковый отряд «Соболь» возвращает имена бойцов Красной армии, которые воевали во время Великой Отечественной войны. Они доставляют останки на родную землю или определяют место захоронения. Этой работой необходимо заниматься и дальше, так как многие военнослужащие пропали без вести.