Дикая косуля бегала рядом с жилыми домами у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Тагильчанка пояснила, что утром сын пошел в школу и заметил дикое животное в черте города. По ее словам, ребенок рассказал, что косуль было несколько.
Животное явно заблудилось и ищет дорогу в лес. Как вообще она туда попала — неизвестно, — рассказала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».
Нередки случаи, когда дикие животные попадают под колеса автотранспорта. Водителям Нижнего Тагила следует быть более внимательными на дорогах, так как косули могут находиться в черте города.