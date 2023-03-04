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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Дикая косуля бегала рядом с жилыми домами у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

4 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
Дикую косулю заметили утром 4 марта жители Нижнего Тагила рядом с домами у Городского дворца детского и юношеского творчества на улице Красногвардейская.

Тагильчанка пояснила, что утром сын пошел в школу и заметил дикое животное в черте города. По ее словам, ребенок рассказал, что косуль было несколько.

Животное явно заблудилось и ищет дорогу в лес. Как вообще она туда попала — неизвестно, — рассказала подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Нередки случаи, когда дикие животные попадают под колеса автотранспорта. Водителям Нижнего Тагила следует быть более внимательными на дорогах, так как косули могут находиться в черте города.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#ГДДЮТ#Косуля#Животное#Природа
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