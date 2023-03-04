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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Мэр Тавды опроверг информацию о массовом избиении людей подростками

4 марта 2023, 08:22
Фото: 1MI
Глава Тавды Валентин Миронов заявил, что информация о пострадавших и потерпевших во время массового сбора подростков является фейком.

На совещании с участием сотрудников органов внутренних дел Валентин Миронов пояснил, что сейчас полицейские проводят проверку по поводу массового сбора подростков от 14 лет.

Он отметил, что информация о пострадавших и потерпевших 2 марта, которая распространяется в интернете, является фейком. Поэтому жителям города не стоит впадать в панику.

Убедительно прошу вас провести со своими детьми беседу о недопущении их участия в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, — написал Валентин Миронов на своей странице ВКонтакте.

Напомним, родителей Нижнего Тагила в школьных чатах предупреждают о вовлечении детей в ЧВК «Редан». Подростки, состоящие в этой организации, совершают противоправные действия.

Полицейские облавы на представителей «ЧВК Редан» прошли по всей России
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#Евгения Сафина#Подростки#Избиение#Полиция#Мэр#Происшествия#Свердловская область#Тавда
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