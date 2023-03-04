Мэр Тавды опроверг информацию о массовом избиении людей подростками

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
На совещании с участием сотрудников органов внутренних дел Валентин Миронов пояснил, что сейчас полицейские проводят проверку по поводу массового сбора подростков от 14 лет.
Он отметил, что информация о пострадавших и потерпевших 2 марта, которая распространяется в интернете, является фейком. Поэтому жителям города не стоит впадать в панику.
Убедительно прошу вас провести со своими детьми беседу о недопущении их участия в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, — написал Валентин Миронов на своей странице ВКонтакте.
Напомним, родителей Нижнего Тагила в школьных чатах предупреждают о вовлечении детей в ЧВК «Редан». Подростки, состоящие в этой организации, совершают противоправные действия.