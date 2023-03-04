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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

На 16 часов задержан рейс из Кольцово в Баку

4 марта 2023, 09:31
Фото: 1MI
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в Баку 3 марта в 22.35. Однако рейс задержан на 16 часов.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, теперь воздушное судно должно вылететь в Азербайджан 4 марта в 14.45. То есть задержка составляет более 16 часов. Рейс обслуживает авиакомпания «ИрАэро».

Фото: Скриншот онлай-табло аэропорта Кольцово

В транспортной прокуратуре пояснили, что всего на рейс ожидается 98 пассажиров, из которых 17 являются несовершеннолетними. По данным ведомства, причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Сотрудники ведомства проводят проверку и выясняют, не нарушаются ли права пассажиров.

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#Евгения Сафина#Самолет#Аэропорт#Вылет#Кольцово#Транспорт#Свердловская область#Екатеринбург
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