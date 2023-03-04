На 16 часов задержан рейс из Кольцово в Баку

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, теперь воздушное судно должно вылететь в Азербайджан 4 марта в 14.45. То есть задержка составляет более 16 часов. Рейс обслуживает авиакомпания «ИрАэро».
В транспортной прокуратуре пояснили, что всего на рейс ожидается 98 пассажиров, из которых 17 являются несовершеннолетними. По данным ведомства, причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Сотрудники ведомства проводят проверку и выясняют, не нарушаются ли права пассажиров.