На 16 часов задержан рейс из Кольцово в Баку

В транспортной прокуратуре пояснили, что всего на рейс ожидается 98 пассажиров, из которых 17 являются несовершеннолетними. По данным ведомства, причиной задержки стало позднее прибытие самолета. Сотрудники ведомства проводят проверку и выясняют, не нарушаются ли права пассажиров.