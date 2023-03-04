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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Не говорящую по-русски девочку разыскивают четвертые сутки в Екатеринбурге

4 марта 2023, 06:06
Фото: 1MI
Полиция Екатеринбурга занимается поисками 16-летней Айгул Ташполотовой, которая пропала 28 февраля. Девочка не знает русский язык.

Девочка-подросток ушла уз дома на улице Черепанова, 6 и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Ранее она никогда не пропадала.

Айгул среднего телосложения, темноволосая и кареглазая. Была одета в шапку, штаны и сапоги черного цвета и розовый пуховик. При себе у пропавшей был голубой рюкзак. В полиции отметили, что школьница не знает русский язык.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) или 02 (102 по мобильному).

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Дети#Полиция#Розыск#Пропавшая#Происшествия
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