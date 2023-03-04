Не говорящую по-русски девочку разыскивают четвертые сутки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Девочка-подросток ушла уз дома на улице Черепанова, 6 и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Ранее она никогда не пропадала.
Айгул среднего телосложения, темноволосая и кареглазая. Была одета в шапку, штаны и сапоги черного цвета и розовый пуховик. При себе у пропавшей был голубой рюкзак. В полиции отметили, что школьница не знает русский язык.
Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) или 02 (102 по мобильному).