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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Потепление до +3 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

4 марта 2023, 10:07
Фото: 1MI
Потепление до +3 градусов прогнозируют синоптики Гисметео к 9 марта в Нижнем Тагиле.

В понедельник и вторник, 6 и 7 марта, днем воздух в городе прогреется до -1 градуса, ночью температура будет опускаться до -6 градусов. Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.

В среду, 8 марта, погода значительно не изменится. Среднесуточная температура в Нижнем Тагиле составит -4 градуса, а ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.

В конце рабочей недели, 9 и 10 марта, днем ожидаются плюсовые температуры. В четверг прогнозируется +3 градуса, а в пятницу будет +1 градус. Кроме того, синоптики обещают снег с дождем и западный ветер до 15 метров в секунду. 

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Потепление#Весна#Прогноз#Погода#Природа#Эксклюзив
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