Потепление до +3 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

В понедельник и вторник, 6 и 7 марта, днем воздух в городе прогреется до -1 градуса, ночью температура будет опускаться до -6 градусов. Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.