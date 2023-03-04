Потепление до +3 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В понедельник и вторник, 6 и 7 марта, днем воздух в городе прогреется до -1 градуса, ночью температура будет опускаться до -6 градусов. Ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и западный ветер с порывами до 13 метров в секунду.
В среду, 8 марта, погода значительно не изменится. Среднесуточная температура в Нижнем Тагиле составит -4 градуса, а ветер сменится на юго-западный и будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду.
В конце рабочей недели, 9 и 10 марта, днем ожидаются плюсовые температуры. В четверг прогнозируется +3 градуса, а в пятницу будет +1 градус. Кроме того, синоптики обещают снег с дождем и западный ветер до 15 метров в секунду.