Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
Каждый раз с приходом нового руководителя Минздрава в области маячит надежда на положительные изменения в сфере здравоохранения — строятся планы, делаются кадровые перестановки. Но каждый раз, уходя с поста, министр оставлял своему последователю те же проблемы, которые оставались от предшественника.
На должность министра здравоохранения Аркадий Белявский пришел с поста руководителя окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа в 2009 году. Уже через два года под ним зашаталось кресло. Поводом стал срыв графика закупки льготных лекарств. Отставки министра тогда требовали и депутаты ЗакСо, и медицинская общественность. История с лекарствами попала в поле зрения прокуратуры, но отставки Аркадия Белявского не произошло. Тогдашний губернатор региона Александр Мишарин лишь вынес ему замечание в устной форме.
Следующий раз Аркадию Белявскому «прилетело» в 2014 году. Тогда на него были заведены два административных дела. По информации Генпрокуратуры, произошло это из-за нарушения в системе госзакупок — годом ранее Минздрав заключил 11 договоров на поставку лекарств без соблюдения необходимых конкурсных процедур.
Главной претензией в адрес Белявского со стороны общественности стала тотальная оптимизация в сфере здравоохранения. Свердловчан возмущало закрытие фельдшерско-акушерских пунктов, сокращение койко-мест в районных больницах и перманентная «боль» региона — нехватка медперсонала, а также снижение зарплат у медиков.
И все же отставка Аркадия Белявского стала неожиданностью для всех. По официальной версии, министр ушел с поста по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
Игорь Трофимов пробыл на должности и. о. министра здравоохранения Свердловской области полтора года — с мая 2016-го по декабрь 2017-го, но окончательного назначения так и не получил. Ранее Трофимов занимал пост руководителя регионального Росздравнадзора. Его назначение медицинская общественность восприняла с энтузиазмом. Его называли хорошим руководителем, порядочным человеком и авторитетным специалистом.
Однако за время его руководства никаких экстраординарных изменений в сфере здравоохранения в регионе не произошло. И в декабре 2017 года Игорь Трофимов покинул пост министра, после чего был назначен главврачом Свердловской областной клинической больницы №1.
За месяц до этого прокуратура Свердловской области выявила ряд нарушений в работе регионального Минздрава. В адрес Игоря Трофимова было вынесено представление с требованием устранить выявленные недостатки. Речь шла о закупке нового томографа для ОКБ №1. По условиям контракта, после установки поставщик должен был провести настройку аппарата, но этого сделано не было. Также персонал не обучили работе на новом томографе.
После Игоря Трофимова руководителем министерства стал Андрей Цветков — бывший главврач свердловского противотуберкулезного диспансера. На своей первой пресс-конференции новый министр обозначил задачи — решение проблем доступности первичной медицинской помощи и вопросов нехватки медицинских кадров.
Последнюю проблему он пытался решить путем наложения запрета работать выпускникам медвузов в частных клиниках в течение шести лет. Медицинское сообщество отреагировало на это заявлением, что намного проще обеспечить нормальный уровень заработной платы и в целом условия для притока кадров. Федеральная антимонопольная служба в свою очередь вынесла Андрею Цветкову предостережение. По мнению ФАС, такое публичное заявление противоречит гарантированному конституцией равноправию всех форм собственности.
А летом 2019 года на всю страну разразился скандал с бунтом врачей в Нижнем Тагиле. Сначала заявления на увольнение написали все хирурги Демидовской больницы, а после ЦБ №1. Врачи были недовольны низкими зарплатами и чрезмерно высокой нагрузкой. Однако Минздрав в этом проблемы не увидел, заявив, что проверка комиссии показала корректное начисление зарплат медикам. Ситуация дошла до Кремля, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что массовые увольнения хирургов в городе требуют реакции со стороны властей и в администрации главы государства следят за ситуацией. После этого снова пошли проверки. Примечательно, что во время скандала Андрей Цветков был в отпуске, откуда его отозвал губернатор Евгений Куйвашев.
В 2020 году точкой в карьере на должности министра Андрея Цветкова стала пандемия коронавируса. За 10 дней до его отставки Свердловскую область посетил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, который на заявил о небрежной работе регионального министерства здравоохранения. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал сделать кадровые выводы и исправить ситуацию.
Перед приездом Мурашко Росздравнадзор в ходе проверки выявил шесть серьезных проблем в системе здравоохранения региона: искажение статистики по заболеваемости коронавирусом, недостаточное тестирование пациентов на COVID-19, увеличение смертности на дому, нехватка средств индивидуальной защиты, некорректная информации о количестве коек для больных коронавирусом.
В 2020 году Андрея Цветкова на посту министра здравоохранения сменил Андрей Карлов, ранее работавший главным врачом Детской городской клинической больницы № 9 в Екатеринбурге.
Спустя год после назначения Карлова Минздрав России провел проверку системы здравоохранения в Свердловской области. Она показала, что многие проблемы так и остались нерешенными еще со времен Цветкова. Проверяющие выявили десятки нарушений: рост смертности, гонка за показателями, системные нарушения при лечении, недостаточные меры по борьбе с коронавирусом, отсутствие профилактики и наблюдения за больными, выполнение сотрудниками «скорой» чужих обязанностей и другие.
И, если Цветков после таких нарушений свое место потерял, то нынешний министр пока продолжает удерживаться в кресле. В прошлом году Андрея Карлова переназначили на должность главы Минздрава Свердловской области.
Однако помимо нарушений в здравоохранении вопросы у надзорных органов есть и к закупкам Минздрава. Так, в прошлом году были сорваны трое торгов на закупку медицинского оборудования и лекарств из-за жалоб в Федеральную антимонопольную службу. Общая сумма закупок составила 380 млн рублей.