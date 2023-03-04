Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины

А летом 2019 года на всю страну разразился скандал с бунтом врачей в Нижнем Тагиле. Сначала заявления на увольнение написали все хирурги Демидовской больницы, а после ЦБ №1. Врачи были недовольны низкими зарплатами и чрезмерно высокой нагрузкой. Однако Минздрав в этом проблемы не увидел, заявив, что проверка комиссии показала корректное начисление зарплат медикам. Ситуация дошла до Кремля, и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что массовые увольнения хирургов в городе требуют реакции со стороны властей и в администрации главы государства следят за ситуацией. После этого снова пошли проверки. Примечательно, что во время скандала Андрей Цветков был в отпуске, откуда его отозвал губернатор Евгений Куйвашев.