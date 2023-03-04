Стоимость проезда в Екатеринбурге будет повышена до 34 рублей

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
По его словам, очередное повышение на 1 рубль планируется в начале 2024 года. Таким образом, одна поезда будет обходиться пассажирам в 34 рубля.
Алексей Прядеин пояснил, что увеличение цены неизбежно, так как необходимо индексировать зарплаты работников «Гортранса». Однако чиновник отметил, что резкого повышения не планируется.
Напомним, в феврале 2023 года в столице Урала проезд в транспорте также подорожал на 1 рубль и теперь составляет 33 рубля за поездку.