TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Стоимость проезда в Екатеринбурге будет повышена до 34 рублей

4 марта 2023, 12:15
Фото: 1MI
Повышение стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга до 34 рублей анонсировал на брифинге начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

По его словам, очередное повышение на 1 рубль планируется в начале 2024 года. Таким образом, одна поезда будет обходиться пассажирам в 34 рубля.

Алексей Прядеин пояснил, что увеличение цены неизбежно, так как необходимо индексировать зарплаты работников «Гортранса». Однако чиновник отметил, что резкого повышения не планируется.

Напомним, в феврале 2023 года в столице Урала проезд в транспорте также подорожал на 1 рубль и теперь составляет 33 рубля за поездку.

С 20 февраля в Екатеринбурге повысятся цены на проезд
Узнать подробнее
Читайте также:
До 35 рублей снизится стоимость проезда на электричках в пределах ЕкатеринбургаВ Нижнем Тагиле повысили стоимость проезда в автобусах и маршрутках до 24 рублейСтоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила подорожает в новом году
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Общественный транспорт#Проезд#Стоимость#Трамвай#Метро#Автобус#Транспорт#Экономика
Подпишитесь
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
Вчера, 15:13
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
Сегодня, 03:54
TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
Вчера, 09:08
Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)
2 марта 16:50
Тагильчане, блиставшие в российских сериалах и фильмах — подборка TagilCity.ru
Вчера, 07:04
«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
Вчера, 06:53