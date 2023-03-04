Свердловчане выразили слова поддержки раненому мальчику из Брянской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Федор ехал вместе с двумя девочками в школу в Сачковичи, но автомобиль был обстрелян террористами из Украины. Водитель погиб, а мальчик получил ранение в спину. Однако, не смотря на это, он увел школьниц в безопасное место к своим знакомым в селе. Для этого детям пришлось пройти несколько километров, написал на своей странице ВКонтакте мэр Алапаевска Сайгид Билалов. Он выразил признательность родителям Федора, за достойное воспитание сына.
Учащиеся школ Нижнего Тагила также присоединились к акции в поддержку Федора, например МБОУ Лицей. За проявленный героизм Следственный комитет России наградил мальчика медалью «Доблесть и отвага».
Ты стал настоящим мужчиной в свои 10 лет, совершил героический поступок и спас жизни двух девочек. Скорейшего выздоровления тебе, — сказали учащиеся школы №20 Нижнего Тагила.
Сейчас мальчику провели операцию, его жизни ничего не угрожает. Школьники из Серова также записали видеообращения со словами поддержки для него и пожелали Федору скорейшего выздоровления, сообщила пресс-служба администрации Серова ВКонтакте.