Свердловчане выразили слова поддержки раненому мальчику из Брянской области

Федор ехал вместе с двумя девочками в школу в Сачковичи, но автомобиль был обстрелян террористами из Украины. Водитель погиб, а мальчик получил ранение в спину. Однако, не смотря на это, он увел школьниц в безопасное место к своим знакомым в селе. Для этого детям пришлось пройти несколько километров, написал на своей странице ВКонтакте мэр Алапаевска Сайгид Билалов. Он выразил признательность родителям Федора, за достойное воспитание сына.