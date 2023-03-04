Уголовное дело возбуждено после избиения девочки в интернате Североуральска

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Помимо сотрудников прокуратуры, проверку проводит и Следственный комитет. В ведомстве пояснили, что в социально-реабилитационном центре Североуральска 13-летняя девочка получила телесные повреждения в ходе инцидента с другими воспитанниками.
Руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено возбудить уголовное дело, а затем обстоятельства произошедшего доложить Александру Бастрыкину.