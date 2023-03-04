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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Уголовное дело возбуждено после избиения девочки в интернате Североуральска

4 марта 2023, 11:14
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девочки в школе-интернате Североуральска.

Помимо сотрудников прокуратуры, проверку проводит и Следственный комитет. В ведомстве пояснили, что в социально-реабилитационном центре Североуральска 13-летняя девочка получила телесные повреждения в ходе инцидента с другими воспитанниками.

Руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому поручено возбудить уголовное дело, а затем обстоятельства произошедшего доложить Александру Бастрыкину.

13-летнюю девочку избили в школе-интернате Североуральска
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#Евгения Сафина#Следственный комитет#Проверка#Интернат#Избиение#Происшествия#Свердловская область#Североуральск#Александр Бастрыкин
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