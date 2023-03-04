В Богдановиче 73 ребенка были эвакуированы из детского сада

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Пожарная сигнализация сработала в дошкольном учреждении 2 марта около 12.30. Все, кто находился в здании, самостоятельно эвакуировались до прибытия огнеборцев. На место выехали 28 спасателей, девять единиц спецтехники, а также два сотрудника «Облкоммунэнерго».
Когда пожарные вошли в здание, то не обнаружили огня, а только задымление. Оно произошло из-за короткого замыкания в аппарате для сушки. На время устранения причин аварии дети были направлены в другой детский сад, сообщает администрация ГО Богданович ВКонакте.