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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Богдановиче 73 ребенка были эвакуированы из детского сада

4 марта 2023, 07:24
Фото: 1MI
73 ребенка и 20 сотрудников детского сада эвакуировались из из детского сада № 38 в Богдановиче из-за короткого замыкания.

Пожарная сигнализация сработала в дошкольном учреждении 2 марта около 12.30. Все, кто находился в здании, самостоятельно эвакуировались до прибытия огнеборцев. На место выехали 28 спасателей, девять единиц спецтехники, а также два сотрудника «Облкоммунэнерго».

Когда пожарные вошли в здание, то не обнаружили огня, а только задымление. Оно произошло из-за короткого замыкания в аппарате для сушки. На время устранения причин аварии дети были направлены в другой детский сад, сообщает администрация ГО Богданович ВКонакте.

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#Евгения Сафина#Дети#Детский сад#Задымление#Эвакуация#Происшествия#Свердловская область#Богданович
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