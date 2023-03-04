TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Нижнем Тагиле зарплата бюджетникам в 2023 году будет проиндексирована на 5,5%

4 марта 2023, 10:44
Фото: 1MI
С 1 октября 2023 года заработная плата бюджетникам и муниципальным служащим Нижнего Тагила будет проиндексирована на 5,5%.

Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Зарплаты увеличатся у медиков, учителей и сотрудников культурных учреждений. В документе указано, что индексация проводится для выполнения целевых показателей оплаты труда, установленных президентом РФ Владимиром Путиным и обеспечения соотношения средних зарплат с уровнем среднемесячного дохода граждан Свердловской области.

Финансирование расходов на индексацию будет осуществляться в пределах утвержденных фондов оплаты труда. В октябре 2024 года планируется поднять зарплату бюджетникам еще на 4%.

Напомним, бюджетникам в Екатеринбурге также будет проведена индексация заработной платы в октябре 2023 года.

Зарплаты бюджетников Свердловской области проиндексируют
Узнать подробнее
Читайте также:
Средняя зарплата жителей Екатеринбурга за 2022 год превысила 70 тысяч рублейУ мэра, чиновников и депутатов в Екатеринбурге поднимутся зарплатыЗарплата в Свердловской области на 15% отстает от средней в России
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Зарплата#Индексация#Деньги#Экономика#Эксклюзив#Владислав Пинаев
Подпишитесь
«Окружение и мешки на головах»: освобожденный тагильчанин рассказал о плене в Украине
Вчера, 15:13
Смена глав свердловского Минздрава не решает крупных проблем в сфере медицины
Сегодня, 03:54
TagilCity.ru стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2022 года
Вчера, 09:08
Житель Новоуральска планировал террористический акт. Его задержали (видео)
2 марта 16:50
Тагильчане, блиставшие в российских сериалах и фильмах — подборка TagilCity.ru
Вчера, 07:04
«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
Вчера, 06:53