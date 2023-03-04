В Нижнем Тагиле зарплата бюджетникам в 2023 году будет проиндексирована на 5,5%

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Зарплаты увеличатся у медиков, учителей и сотрудников культурных учреждений. В документе указано, что индексация проводится для выполнения целевых показателей оплаты труда, установленных президентом РФ Владимиром Путиным и обеспечения соотношения средних зарплат с уровнем среднемесячного дохода граждан Свердловской области.
Финансирование расходов на индексацию будет осуществляться в пределах утвержденных фондов оплаты труда. В октябре 2024 года планируется поднять зарплату бюджетникам еще на 4%.
Напомним, бюджетникам в Екатеринбурге также будет проведена индексация заработной платы в октябре 2023 года.