В саду под Полевским объявлен карантин по бешенству

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Труп лисы обнаружил мужчина, который приехал кормить свою собаку. Пес не получил царапин и ран и был вакцинирован. Сейчас он находится под присмотром ветеринарных врачей.
Однако исследования туши лисы подтвердило, что у нее вирус бешенства в крови. Теперь до 10 апреля в радиусе трех километров от сада установлены ограничения. Запрещены отлов, лечение, ввоз и вывоз животных, сообщает администрация Полевского ГО ВКонтакте.