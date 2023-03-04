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В саду под Полевским объявлен карантин по бешенству

4 марта 2023, 07:51
Фото: 1MI
В СНТ «Медик» под Полевским до 10 апреля объявлен карантин по бешенству. Труп больной лисы был обнаружен на территории сада.

Труп лисы обнаружил мужчина, который приехал кормить свою собаку. Пес не получил царапин и ран и был вакцинирован. Сейчас он находится под присмотром ветеринарных врачей.

Однако исследования туши лисы подтвердило, что у нее вирус бешенства в крови. Теперь до 10 апреля в радиусе трех километров от сада установлены ограничения. Запрещены отлов, лечение, ввоз и вывоз животных, сообщает администрация Полевского ГО ВКонтакте.

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#Евгения Сафина#Бешенство#Лиса#Ограничения#Вакцинация#Общество#Полевской#Свердловская область
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