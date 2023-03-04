В саду под Полевским объявлен карантин по бешенству

Однако исследования туши лисы подтвердило, что у нее вирус бешенства в крови. Теперь до 10 апреля в радиусе трех километров от сада установлены ограничения. Запрещены отлов, лечение, ввоз и вывоз животных, сообщает администрация Полевского ГО ВКонтакте.