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Футболисты из Нижнего Тагила завоевали суперкубок Урала и Западной Сибири

5 марта 2023, 08:17
Фото: Владимир Митькин, МОО «Урал и Западная Сибирь»
Команда футболистов «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила стала абсолютным чемпионом в двух зонах. Матч за обладание суперкубком Урала и Западной Сибири прошел 2 марта на стадионе «Урал» в свердловской столице.

Автором первого мяча, забитого в ворота соперников, стал Линаз Кадерметов. Он сделал гол до перерыва, на 14 минуте игры. Во втором тайме нижнетагильская команда увеличила свое преимущества на еще 2 мяча. Их забили Максим Смольников и вновь Кадерметов. Первый завоевал очко для Нижнего Тагила на 49 минуте, второй — на 83.

Фото: Владимир Митькин, МОО «Урал и Западная Сибирь»

Соперниками тагильчан стала «Тюмень-2». Команда напротив ни разу не забила гол, однако забрала 3 «желтые» карточки. Жители Нижнего Тагила под руководством Игоря Бахтина победили со счетом 3:0 и увезли домой суперкубок, сообщает МОО «Урал и Западная Сибирь».

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