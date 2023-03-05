Футболисты из Нижнего Тагила завоевали суперкубок Урала и Западной Сибири

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Автором первого мяча, забитого в ворота соперников, стал Линаз Кадерметов. Он сделал гол до перерыва, на 14 минуте игры. Во втором тайме нижнетагильская команда увеличила свое преимущества на еще 2 мяча. Их забили Максим Смольников и вновь Кадерметов. Первый завоевал очко для Нижнего Тагила на 49 минуте, второй — на 83.
Соперниками тагильчан стала «Тюмень-2». Команда напротив ни разу не забила гол, однако забрала 3 «желтые» карточки. Жители Нижнего Тагила под руководством Игоря Бахтина победили со счетом 3:0 и увезли домой суперкубок, сообщает МОО «Урал и Западная Сибирь».