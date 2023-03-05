ГИБДД ограничивает движение грузовиков на трассах в Свердловской области

Когда проезжую часть приведут в нормативное состояние, санкции снимут. Главк свердловской ГИБДД призывает автомобилистов к соблюдению ПДД, а также напоминает, что на дорогах будет дежурить множество патрулей ДПС. Автомобилистам, которые попали в ДТП или в другие затруднительные положения, предлагают круглосуточно звонить по номерам 112 или 02 для получения помощи.