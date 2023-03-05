ГИБДД ограничивает движение грузовиков на трассах в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:11
Большегрузам запрещается ездить с 01:00 5 марта на трех участках дорог в Нижнесергинском районе: с 1 по 18 км обхода города Нижние Серги, с 1 по 17 км на трассе «Нижние Серги — Михайловск — Арти», с 54 км автомагистрали до Артинского района.
Когда проезжую часть приведут в нормативное состояние, санкции снимут. Главк свердловской ГИБДД призывает автомобилистов к соблюдению ПДД, а также напоминает, что на дорогах будет дежурить множество патрулей ДПС. Автомобилистам, которые попали в ДТП или в другие затруднительные положения, предлагают круглосуточно звонить по номерам 112 или 02 для получения помощи.
Ранее представители Госавтоинспекции оказали помощь полуторалетней девочке в Каменске-Уральском. Дорожные полицейские остановили автомобиль для того, чтобы проверить документы, однако в салоне оказалась юная свердловчанка с травмой головы. Ребенка отправили в городское медицинское учреждение. По пути малышка не единожды теряла сознание.